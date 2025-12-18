Grande Bretagne : des milliers de médecins en grève pour réclamer des hausses de salaire

>> Un trafic presque normal attendu dimanche 11 mai
Depuis mars 2023, les médecins résidents et les consultants, les soignants plus expérimentés, ont multiplié les grèves pour demander des revalorisations salariales. Le ministre de la Santé Wes Streeting a averti que la prise en charge des patients serait perturbée, même s'il a été demandé aux hôpitaux d'assurer 95% de leur activité habituelle. Le syndicat British Medical Association (BMA) réclame une hausse de salaire d'environ 26% pour les médecins résidents afin de compenser la perte de pouvoir d'achat liée à l'inflation. Cette grève intervient en pleine épidémie de ce que le NHS a qualifié de "super grippe", avec un nombre de cas record à l'hôpital pour cette période de l'année en Angleterre. Selon des chiffres publiés le 11 décembre, ces cas ont bondi de 55% en une semaine, avec une moyenne de 2.660 patients hospitalisés chaque jour entre le 1ᵉʳ et le 7 décembre.
APS/VNA/CVN