La RPDC teste un nouveau type de missile balistique à portée intermédiaire

Photo : KCNA/CVN

Après le tir du missile vers le nord-est à partir d'un terrain de lancement situé dans une banlieue de Pyongyang, le véhicule planeur hypersonique monté sur le missile a atteint son premier sommet à une hauteur de 99,8 km et le deuxième sommet à une hauteur de 42,5 km respectivement, tout en effectuant un vol de 1.500 km de long comme prévu à une vitesse équivalente à douze fois la vitesse du son. Il a finalement plongé dans les eaux ciblées en pleine mer, selon KCNA.

L'agence de presse officielle souligne qu'un nouveau composé de fibre de carbone a été utilisé dans la fabrication du corps du moteur du missile et qu'une nouvelle méthode complète et efficace basée sur les technologies déjà accumulées a été introduite dans son système de contrôle de vol et de guidage.

Notant que l'essai de lundi 6 janvier a confirmé l'efficacité du système d'armement, Kim Jong Un, secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée et président des Affaires d'État de la RPDC, a qualifié le développement du nouveau missile balistique hypersonique de portée intermédiaire de "pilier" de la dissuasion stratégique du pays.

"Le système de missiles hypersoniques contiendra de manière fiable tout rival dans la région du Pacifique susceptible d'affecter la sécurité de notre État", a déclaré M. Kim, cité par KCNA.

Xinhua/VNA/CVN