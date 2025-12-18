La Chine lance des opérations douanières spéciales à l'échelle de l'île au Port de libre-échange de Hainan

La Chine a lancé jeudi 18 décembre des opérations douanières spéciales à l'échelle de l'île au Port de libre-échange de Hainan, le plus grand port de libre-échange au monde en termes de superficie, permettant une entrée plus libre des marchandises étrangères, une couverture élargie du traitement tarifaire nul et des mesures plus favorables aux entreprises.

Cette initiative est largement considérée comme une étape majeure dans les efforts continus de la Chine pour promouvoir le libre-échange et élargir l'ouverture de haut niveau, dans un contexte de montée du protectionnisme à l'échelle mondiale. Dans le cadre des nouvelles dispositions, cette île tropicale de plus de 30.000 km2 a été désignée comme zone spéciale de supervision douanière. Cela marque une nouvelle étape dans le développement du Port de libre-échange de Hainan, qui permet une circulation plus libre des marchandises, des capitaux, du personnel et des données, grâce à l'absence de droits de douane, à des taux d'imposition réduits et à un système fiscal simplifié.

