Les Bourses européennes finissent dans le vert

>> Les marchés mondiaux évoluent dans le vert
Francfort a pris 0,37%, Londres 0,61% et Milan 0,66%. Paris a terminé à l'équilibre (+0,01%).
AFP/VNA/CVN
Les Bourses européennes ont terminé en terrain positif vendredi 19 décembre, au terme d'une séance sans catalyseur, consacrée à jauger le ralentissement de l'inflation aux États-Unis en novembre et une série de décisions de banques centrales cette semaine.
