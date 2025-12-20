icon search
Les Bourses européennes finissent dans le vert

Les Bourses européennes ont terminé en terrain positif vendredi 19 décembre, au terme d'une séance sans catalyseur, consacrée à jauger le ralentissement de l'inflation aux États-Unis en novembre et une série de décisions de banques centrales cette semaine.

Francfort a pris 0,37%, Londres 0,61% et Milan 0,66%. Paris a terminé à l'équilibre (+0,01%).

AFP/VNA/CVN

