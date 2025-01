La RPDC teste des missiles de croisière stratégiques

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les missiles de croisière stratégiques ont atteint avec précision des cibles prédéfinies après une trajectoire elliptique de 1.500 km pendant 7.507 à 7.511 secondes, sans impact négatif sur la sécurité des pays voisins, a indiqué le reportage.

Selon KCNA, cette dernière initiative militaire s'inscrit dans le cadre des plans visant à renforcer les capacités de défense du pays afin d'améliorer l'efficacité du contrôle stratégique contre les ennemis potentiels, conformément à l'évolution de la situation régionale en matière de sécurité.

Le pays s'efforcera toujours à l'avenir de manière responsable d'accomplir sa mission et son devoir importants pour défendre une paix et une stabilité durables sur la base d'une force militaire plus puissante, a déclaré samedi Kim Jong Un, secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée et président des Affaires d'Etat de la RPDC, qui a supervisé le test.

Dans un communiqué publié dimanche, le ministère des Affaires étrangères de la RPDC a condamné les Etats-Unis et la République de Corée pour leurs dernières provocations militaires et a réaffirmé sa position intransigeante à l'égard des Etats-Unis.

S'en prenant aux États-Unis et à la République de Corée pour leurs exercices aériens et de tir conjoints au début du mois, en plus d'un exercice aérien trilatéral impliquant des bombardiers stratégiques entre les États-Unis, la République de Corée et le Japon, le ministère a déclaré que ces mouvements militaires étaient de "sérieuses provocations" qui "ajoutaient un facteur de danger à l'environnement instable de sécurité dans la péninsule coréenne et dans la région".

"Le ministère des Affaires étrangères de la RPDC surveille de près les provocations militaires des États-Unis et de la ROK (République de Corée) qui font monter la tension dans la péninsule coréenne et les avertit sérieusement que de telles actions entraîneront une contre-réaction réfléchie", a-t-il déclaré, en utilisant l'acronyme du nom officiel de la République de Corée.

La RPDC "s'opposera aux États-Unis avec la contremesure la plus ferme" tant qu'ils refuseront (de reconnaître) la souveraineté et les intérêts de sécurité de la RPDC, selon la déclaration.

La RPDC ne permettra pas le déséquilibre des forces imposé par le lien militaire entre les États-Unis et la République de Corée, et prendra la contremesure la plus ferme pour défendre ses droits souverains et ses intérêts de sécurité, et assurer la paix et la stabilité dans la région, ajoute le communiqué.

Xinhua/VNA/CVN