Hô Chi Minh-Ville, pionnière dans la conquête des marchés touristiques internationaux

Forte de son statut de porte d’entrée internationale du Vietnam, Hô Chi Minh-Ville accélère la promotion touristique et la diversification de ses produits afin d’exploiter le potentiel des marchés clés, notamment australien et européen, tout en renforçant la qualité des services et la compétitivité de la destination à l’échelle régionale et internationale.

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Photo : VNA/CVN

Porte d’entrée internationale majeure du Vietnam, Hô Chi Minh-Ville accélère la promotion touristique, exploite les marchés clés et améliore la qualité de ses produits et services, afin de renforcer son attractivité auprès des visiteurs étrangers et sa position sur la carte touristique régionale.

Dans cette nouvelle phase de développement, la ville dispose de nombreux atouts pour élargir son espace touristique, grâce à son dynamisme urbain, à son réseau de services de qualité, ainsi qu’à ses ressources en matière de tourisme balnéaire, maritime, de villégiature, d’écotourisme et de tourisme communautaire. La mise en réseau de ces différents produits devrait permettre de proposer des circuits plus diversifiés, d’enrichir l’expérience des visiteurs et de prolonger leur séjour.

Un fort potentiel sur les marchés internationaux

En 2026, Hô Chi Minh-Ville vise 11 millions d’arrivées internationales, 50 millions de touristes nationaux et un chiffre d’affaires touristique de 330.000 milliards de dôngs, soit environ 12,57 milliards de dollars.

Au cours des sept premiers mois de l’année, la ville a accueilli plus de 7,1 millions de visiteurs internationaux, soit environ 64,9% de l’objectif annuel, et plus de 31 millions de touristes nationaux, représentant 63,4% de l’objectif. Les recettes touristiques ont atteint 237.466 milliards de dôngs, soit environ 9,06 milliards de dollars, correspondant à 72% de l’objectif annuel.

Selon Pham Huy Binh, directeur du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, ces résultats témoignent de l’attractivité croissante de la destination et de son important potentiel de développement, notamment sur les principaux marchés internationaux.

L’Australie figure parmi les marchés prioritaires, stables et à fort potentiel. Au cours des sept premiers mois, Hô Chi Minh-Ville a accueilli 253.104 visiteurs australiens, plaçant ce marché au 5e rang des 20 principaux marchés internationaux de la ville. Le nombre de visiteurs australiens à Hô Chi Minh-Ville représente par ailleurs environ 63,8% du total enregistré au Vietnam.

Les touristes australiens disposent d’un pouvoir d’achat relativement élevé et s’intéressent de plus en plus aux expériences liées à la culture, à l’histoire, à la gastronomie, à la vie urbaine, aux séjours balnéaires, à l’écotourisme et au tourisme responsable. Ces domaines correspondent précisément aux orientations de développement de la ville.

Hô Chi Minh-Ville entend ainsi se positionner non seulement comme une destination, mais aussi comme un point de départ permettant aux visiteurs australiens de découvrir un Vietnam diversifié et riche en identité culturelle. La ville souhaite coopérer avec ses partenaires australiens pour élaborer de nouveaux circuits combinant plusieurs types de tourisme, afin d’enrichir l’expérience des visiteurs, de prolonger leur séjour et de favoriser le développement d’un marché touristique bilatéral dynamique.

Un intérêt croissant des touristes européens

Le marché européen présente également un potentiel important. Selon la plateforme de voyage numérique Agoda, le Vietnam est passé de la 5e à la 4e place des destinations asiatiques suscitant le plus d’intérêt auprès des touristes européens durant l’été 2026. Le pays figure également parmi les trois destinations asiatiques enregistrant la plus forte progression de l’intérêt des voyageurs européens.

Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang restent, pour la deuxième année consécutive, les deux destinations vietnamiennes les plus recherchées par les touristes européens. Hô Chi Minh-Ville séduit notamment par son dynamisme urbain, la diversité de ses expériences culturelles et la richesse de sa gastronomie.

Diversifier les produits et améliorer la qualité

Pour renforcer sa présence sur les marchés internationaux, le secteur touristique de Hô Chi Minh-Ville intensifie la mise en relation des entreprises vietnamiennes et étrangères, l’étude des besoins des différentes catégories de visiteurs et la conception de produits adaptés à chaque marché. Les voyages de familiarisation (famtrip), les voyages de presse (presstrip), les rencontres entre entreprises (B2B) et les activités de promotion de la destination sont renforcés.

Photo : CTV/CVN

La ville souhaite également approfondir sa coopération avec les compagnies aériennes et les voyagistes afin de faciliter les déplacements des visiteurs et de développer des produits touristiques combinant différentes destinations et activités. Les segments à forte valeur ajoutée sont notamment les séjours haut de gamme, le tourisme gastronomique, l’écotourisme, le tourisme MICE et les expériences culturelles liées aux communautés locales.

Parallèlement, le tourisme responsable et le développement durable constituent des axes prioritaires. Les produits touristiques doivent offrir une expérience de qualité tout en contribuant à la préservation du patrimoine culturel, à la protection de l’environnement et au développement à long terme des communautés locales.

La ville renforce également les liens entre tourisme, culture et industries créatives. Le Centre de promotion du tourisme de Hô Chi Minh-Ville et le Centre des arts de la ville ont signé un protocole d’accord pour la période 2026-2030, visant à développer des produits touristiques liés aux arts du spectacle, au patrimoine culturel, aux espaces créatifs et aux événements emblématiques de la ville.

Parmi les nouveaux produits figure le "Passeport du patrimoine", lancé par le Musée de Hô Chi Minh-Ville et le Musée des vestiges de guerre. Associant patrimoine, technologies et expérience touristique, ce produit permet aux visiteurs de découvrir plusieurs musées au cours d’un même parcours et de conserver une trace numérique des sites visités.

Selon les orientations de la ville, la mise en réseau de l’écosystème touristique constituera un moteur essentiel pour élargir l’espace de développement. Les programmes associant transport aérien, commerce, shopping, conférences, expositions, villégiature, loisirs et expériences culturelles doivent former une chaîne de services intégrée, permettant d’accroître la valeur ajoutée, les dépenses et la durée de séjour des visiteurs.

À travers cette approche, Hô Chi Minh-Ville entend développer des produits touristiques compétitifs aux niveaux national et international, tout en ouvrant de nouveaux marchés et de nouvelles perspectives de croissance pour son secteur touristique.

VNA/CVN