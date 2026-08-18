Dà Nang développe ses capacités d’exportation en ligne

Avec ses ports maritimes, son aéroport international, ses infrastructures logistiques et son infrastructure numérique de plus en plus complète, Dà Nang dispose de nombreux atouts pour développer l’exportation en ligne.

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Photo: My Hà/VNA/CVN

Dans un contexte de fort développement de l’économie numérique, le commerce électronique offre aux entreprises un accès plus rapide et direct aux marchés internationaux.

Avec ses ports maritimes, son aéroport international, ses infrastructures logistiques et son infrastructure numérique de plus en plus complète, Dà Nang dispose de nombreux atouts pour développer l’exportation en ligne.

L’exportation en ligne et le commerce électronique transfrontalier permettent aux entreprises d’accéder directement aux consommateurs internationaux, d’élargir leurs marchés et de développer leurs propres marques. Cette évolution offre notamment de nouvelles perspectives aux PME, aux villages de métiers et aux start-up du Centre et des hauts plateaux du Centre.

Selon Amazon Global Selling, la valeur des exportations B2C du Vietnam, estimée à 3,6 milliards de dollars en 2023, devrait presque doubler pour atteindre 6,1 milliards de dollars en 2028. Les secteurs de l’ameublement et de la mode devraient notamment enregistrer une croissance annuelle de 20 à 26%. Depuis 2019, le nombre de produits proposés par des vendeurs vietnamiens sur Amazon a augmenté de plus de 300%, témoignant du passage progressif de la sous-traitance au développement de marques propres.

Selon Trân Xuân Thuy, directeur d'Amazon Global Selling au Vietnam, le commerce électronique transfrontalier permet aux entreprises vietnamiennes déjà exportatrices d’accéder directement aux consommateurs internationaux et d’accroître la valeur ajoutée de leurs produits grâce aux marques, au design et à la créativité.

À Dà Nang, les ventes B2C en ligne représentent près de 10% du total des ventes au détail de marchandises et des recettes des services de consommation. Plus de 50% des entreprises interrogées déclarent déjà vendre ou promouvoir leurs produits sur les plateformes de commerce électronique et les réseaux sociaux.

Malgré ces avancées, l’activité des entreprises reste principalement orientée vers le marché intérieur. L’exportation en ligne et le commerce électronique transfrontalier demeurent en deçà de leur potentiel. Les entreprises rencontrent notamment des difficultés liées au choix des marchés et des plateformes, à la standardisation des produits et des emballages, au développement des marques, aux paiements, à la logistique ainsi qu’aux procédures douanières et aux réglementations des marchés d’importation.

Photo: My Hà/VNA/CVN

Pour soutenir les entreprises locales, il est nécessaire de bâtir un écosystème complet et synchrone capable de soutenir l'entreprise tout au long de son parcours d'exportation.

Selon Hùynh Xuân Son, directeur adjoint du Service de l’industrie et du commerce de Dà Nang, la ville met en œuvre les politiques prévues par la Résolution n°29/2025/NQ-HĐND du 11 décembre 2025, notamment le soutien à la présentation des produits d’exportation sur les plateformes de commerce électronique, à la fourniture d’informations sur les produits et les marchés, ainsi qu’à la participation des entreprises aux plateformes internationales.

Selon Hô Van Hiêu, de l’Association du commerce électronique du Vietnam, Da Nang et la région du Centre disposent de nombreux produits artisanaux de qualité ainsi que d’une bonne capacité de production. Toutefois, pour se lancer dans l’exportation en ligne, les entreprises doivent renforcer leurs compétences numériques et répondre aux exigences en matière de réglementation, de marques et de logistique sur les plateformes internationales.

L’association les accompagnera notamment en les mettant en relation avec des plateformes telles qu’Amazon, ainsi qu’avec des prestataires de services logistiques et de solutions numériques.

En sélectionnant les produits à fort potentiel et en apportant un accompagnement ciblé, Dà Nang entend renforcer les capacités d’exportation en ligne des entreprises, élargir leurs débouchés et rapprocher les produits de la ville et de la région des consommateurs du monde entier.

VNA/CVN