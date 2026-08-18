Les marques vietnamiennes visent le marché intérieur pour conquérir l’international

Face à une concurrence internationale croissante, les entreprises vietnamiennes s’attachent à renforcer leur présence sur le marché intérieur en misant sur la qualité, l’innovation et le développement durable, afin de bâtir des marques suffisamment solides pour conquérir les marchés mondiaux.

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Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

Près de 17 ans après le lancement de la campagne "Les Vietnamiens privilégient les produits vietnamiens", la position des produits nationaux sur le marché intérieur s’est nettement renforcée.

Dans un contexte de concurrence internationale accrue, l’objectif ne consiste plus seulement à stimuler la consommation de produits vietnamiens sur le marché intérieur, mais aussi à construire des marques fortes, capables de séduire les consommateurs par leur qualité, leur innovation et leur valeur ajoutée, créant ainsi une base solide pour leur expansion sur les marchés internationaux.

Initialement destinée à encourager les consommateurs à privilégier les produits fabriqués au Vietnam, la campagne a contribué à renforcer progressivement la présence des marchandises nationales dans les réseaux de distribution modernes tels que Central Retail, WinMart, Saigon Co.op, BRG Mart, Hapro Mart et AEON, notamment dans les secteurs de l’agroalimentaire, du textile et de l’électroménager.

Les consommateurs vietnamiens choisissent désormais ces produits non seulement par préférence pour les marchandises nationales, mais aussi en raison de l’amélioration de leur qualité. Le marché impose toutefois de nouvelles exigences en matière de design, d’expérience client et de responsabilité environnementale.

La préférence accordée aux produits nationaux ne saurait toutefois constituer un avantage durable sans une réelle amélioration de la compétitivité des entreprises. Face à l’afflux de produits étrangers, les entreprises vietnamiennes doivent progressivement abandonner une stratégie fondée principalement sur les prix pour privilégier la création de valeur et le développement de leur marque. Plusieurs d’entre elles ont déjà accéléré leurs investissements dans la recherche, la transformation numérique et la transition verte.

Selon Lê Hông Quang, directeur général du groupe MISA, la transformation numérique constitue l’un des piliers du développement des marques nationales, en contribuant à améliorer la productivité et la capacité des entreprises à répondre rapidement aux évolutions du marché.

Vinamilk, classée AAA+ par Brand Finance pour la force de sa marque et son engagement en faveur du développement durable, illustre également l’importance de la confiance des consommateurs nationaux dans la construction d’une marque durable.

Selon Brand Finance, la valeur de la marque nationale du Vietnam a atteint 519,6 milliards de dollars en 2025, plaçant le pays au 32e rang mondial. Ce résultat témoigne de l’amélioration de l’image du Vietnam et souligne la nécessité de développer des marques nationales capables de renforcer durablement leur présence sur les marchés internationaux.

Photo : VNA/CVN

Vu Ba Phu, directeur de l’Agence de promotion du commerce relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce, a indiqué que la stratégie pour la période 2026-2035 placerait les entreprises au cœur des efforts visant à valoriser le label "Made in Vietnam". Dans le nouveau contexte, la compétitivité repose de plus en plus sur l’innovation plutôt que sur les faibles coûts de main-d’œuvre.

Après près de deux décennies de mise en œuvre, le Programme national de développement de la marque compte 190 entreprises et 359 produits certifiés, représentant près de 89% de la valeur totale des marques vietnamiennes les plus valorisées.

Hoàng Minh Chiên, directeur adjoint de l’Agence de promotion du commerce, a précisé que les efforts futurs porteraient notamment sur la transition verte et le commerce électronique transfrontalier. La marque ne se limite plus à une simple identification commerciale, mais constitue désormais un engagement en matière de qualité et de responsabilité.

En respectant les normes de durabilité et de traçabilité, les entreprises peuvent préserver la confiance des consommateurs nationaux tout en accédant à des marchés internationaux plus exigeants. Cette démarche est essentielle pour permettre aux entreprises vietnamiennes de s’adapter aux normes du commerce mondial et de renforcer leur présence économique à l’international.

Le gouvernement ambitionne de porter à 1.000 le nombre d’entreprises titulaires de la marque nationale d’ici 2030, afin de favoriser leur participation aux chaînes de valeur mondiales.

En conquérant les consommateurs nationaux grâce à leurs capacités réelles et à la qualité de leurs produits, les entreprises vietnamiennes pourront ainsi disposer d’une base solide pour renforcer leur position sur les marchés internationaux, contribuant à rehausser la valeur et le prestige des produits vietnamiens ainsi que de la marque nationale à l’ère de l’intégration mondiale.

VNA/CVN