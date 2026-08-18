La Mission permanente du Vietnam à Genève organise un séminaire sur la politique industrielle

La Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et des autres organisations internationales à Genève a coorganisé, le 17 août, un séminaire hybride intitulé "La politique industrielle sous une perspective empirique".

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L’événement a été organisé en partenariat avec la Faculté des sciences politiques et humaines de l’Université du commerce extérieur de Hanoï (FTU). Le séminaire était présidé par Pham Quang Huy, ministre-conseiller et chef adjoint de la Mission, avec la participation du professeur Simon Evenett, fondateur de la Fondation St Gallen et enseignant à l’Institut international pour le développement du management (IMD) en Suisse, ainsi que de nombreux cadres, enseignants et étudiants.

Photo : VNA/CVN

Intervenant au séminaire, Pham Quang Huy a souligné que la politique industrielle n’était pas une question nouvelle, mais qu’elle occupait de nouveau une place importante dans les stratégies économiques et commerciales des grandes économies. Les subventions, les politiques technologiques, les mesures environnementales, les incitations à l’investissement et les politiques relatives aux chaînes d’approvisionnement influencent de plus en plus la concurrence internationale.

Pour le Vietnam, ces évolutions ont un impact direct sur les exportations, les investissements, la compétitivité et la position du pays dans les chaînes de valeur mondiales. Il est donc indispensable pour le Vietnam de s’appuyer sur des données probantes afin de renforcer ses chaînes d’approvisionnement nationales, de développer des industries stratégiques et d’utiliser plus efficacement les investissements étrangers, tout en anticipant les risques et les opportunités liés à ces politiques, a-t-il estimé.

De son côté, le professeur Simon Evenett a analysé la tendance croissante des grandes économies à recourir aux politiques industrielles, notamment grâce à leurs ressources financières importantes et à l’ampleur de leurs marchés intérieurs.

S’appuyant sur les données de Global Trade Alert, l’expert suisse a mis en évidence l’essor des restrictions à l’importation non tarifaires parallèlement aux subventions traditionnelles. Il a notamment souligné l’augmentation des mesures liées à la sécurité nationale, tandis que celles liées à l’environnement connaissent un recul relatif.

Il a également abordé la gestion des risques des entreprises au sein des chaînes d’approvisionnement et les défaillances du marché dans des secteurs stratégiques, notamment celui des semi-conducteurs.

Photo : VNA/CVN

Face aux tensions géopolitiques et aux perturbations des chaînes d’approvisionnement, le professeur Evenett a recommandé aux décideurs des petites et moyennes économies d’adapter leurs politiques aux réalités du terrain et aux contraintes en matière de ressources. Il a notamment suggéré de mettre en place un mécanisme de concertation régulier entre les gouvernements, les entreprises et les milieux universitaires afin de répondre aux difficultés concrètes et de renforcer la capacité d’adaptation du secteur privé.

Ce séminaire s’inscrit dans le cadre des initiatives de la Mission permanente du Vietnam à Genève visant à mettre en relation les établissements d’enseignement supérieur vietnamiens avec des experts internationaux dans les domaines de la géopolitique, du droit et du commerce.

En 2022, la FTU a été la seule institution vietnamienne sélectionnée par l’OMC pour participer au programme des chaires de l’OMC (WTO Chairs) pour la période 2022-2026. À cette occasion, la Mission permanente du Vietnam à Genève et la FTU avaient signé un protocole d’accord visant à soutenir la participation de la FTU au programme des chaires de l’OMC ainsi que d’autres activités d’échange.

VNA/CVN