Vietnam - Allemagne : un canal officiel établi après un incident aérien

Le vice-ministre de la Construction, Lê Anh Tuân, a signé une directive concernant l’incident du vol VN34 de la Compagnie générale de l'aviation civile du Vietnam (Vietnam Airlines), survenu le 15 août 2026 à l’aéroport international de Munich, en Allemagne.

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Photo : Quôc Khanh/VNA/CVN

Afin de garantir la sécurité aérienne et de prévenir tout incident similaire, le ministère de la Construction a demandé à l’Autorité de l’aviation civile du Vietnam (CAAV) d’établir immédiatement un canal de communication officiel et de se coordonner avec l’autorité allemande chargée des enquêtes sur les incidents et accidents d’aéronefs, ainsi qu’avec les organismes concernés, afin de recueillir les informations nécessaires et de participer à l’enquête conformément à la réglementation. La CAAV devra également rendre compte rapidement des résultats de l’enquête allemande et des mesures correctives et préventives prises à la suite de l’incident.

Par ailleurs, la CAAV doit renforcer la surveillance de la sécurité dans la formation du personnel aéronautique, ainsi que dans l’exploitation et la maintenance des flottes. Elle doit également fournir au public des informations objectives et opportunes afin d’éviter la propagation de rumeurs infondées.

Vietnam Airlines est appelée à coopérer étroitement avec les autorités allemandes, le constructeur de l’appareil et les motoristes pour déterminer les causes de l’incident, tout en réexaminant ses procédures de formation et de maintenance et en veillant au respect de ses obligations envers les passagers concernés.

Auparavant, la CAAV avait transmis au ministère de la Construction un rapport sur l’incident du vol VN34, opéré par l’appareil immatriculé VN-A867, à l’aéroport de Munich.

Selon les informations fournies par Vietnam Airlines, au 16 août après-midi, tous les passagers avaient été réacheminés sur des vols de la compagnie ou d’autres transporteurs partenaires. Dans l’intervalle, ils ont bénéficié de services d’hébergement, de restauration et de transport, ainsi que d’une assistance pour adapter leur itinéraire.

Selon les premières informations, le vol VN34, reliant Munich à Hanoï, a décollé à 11h57 UTC (soit 13h57 heure locale). Peu après le décollage, l’équipage a reçu une alerte signalant un possible contact de la queue de l’appareil avec la piste ainsi qu’une alerte concernant la pression des pneus. Il a alors informé le contrôle aérien et décidé de regagner l’aéroport de Munich pour une inspection technique.

Les 271 passagers et 16 membres d’équipage ont été évacués sans encombre. L’appareil a ensuite été remorqué vers une aire de stationnement pour les besoins de l’enquête. Aucun blessé n’a été signalé.

VNA/CVN



