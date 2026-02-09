RPDC : le dirigeant suprême célèbre la journée de la fondation de l'armée

Kim Jong Un, secrétaire général du Parti des travailleurs de Corée (PTC) et président des Affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), s'est rendu le 8 février au ministère de la Défense nationale à l'occasion du 78 e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire coréenne, a rapporté le 9 février l'agence de presse officielle KCNA.

Dans son discours, M. Kim a adressé ses félicitations et ses salutations à tous les officiers et soldats, ainsi que ses encouragements aux unités d'opérations spéciales à l'étranger, selon KCNA. Comme l'a indiqué le IXe congrès du PTC, les cinq prochaines années seront une période au cours de laquelle "le rôle prépondérant de l'armée sera encore renforcé", a déclaré M. Kim.

Xinhua/VNA/CVN