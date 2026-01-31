Royaume-Uni : un incendie près d'une ligne ferroviaire à Londres perturbe le transport

Un incendie près d'une voie ferrée dans le nord de Londres a provoqué d'importantes perturbations dans les transports pour les passagers à travers toute la Grande-Bretagne, a rapporté vendredi 30 janvier Sky News .

Les services ferroviaires entre Londres Euston et Watford Junction ont été suspendus après le déclenchement de l'incendie à Camden, dans le nord de Londres, a déclaré National Rail. Les pompiers de Londres ont déclaré avoir reçu un appel à 09h31 signalant un incendie dans un immeuble commercial d'un étage situé près de la voie ferrée. Les équipes ont dépêché dix camions de pompiers et environ 70 pompiers, ainsi qu'une échelle aérienne de 32 m pour aider à lutter contre l'incendie depuis les airs. Cet incident a entraîné d'importants retards et annulations chez plusieurs opérateurs, notamment Avanti West Coast, London Northwestern Railway, London Overground et Southern Railway. La cause de l'incendie reste incertaine. Une enquête est en cours.

Xinhua/VNA/CVN