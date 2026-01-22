Le bilan d'un incendie dans un centre commercial de Karachi au Pakistan s'élève à 60 morts

Le bilan d'un incendie dans un centre commercial de la ville portuaire de Karachi, dans le Sud du Pakistan, est montée à 60 morts après que les secours ont retrouvé plusieurs corps, ont déclaré mercredi 21 janvier des responsables de la police.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les corps ont été retrouvés dans la mezzanine du centre commercial, a déclaré Syed Asad Raza, un responsable de la police, ajoutant que plusieurs personnes étaient toujours portées disparues et que les opérations de recherche se poursuivaient pour les retrouver.

Il a précisé que les opérations de sauvetage étaient menées à l'aide de machines sophistiquées et que les débris étaient en train d'être retirés des parties effondrées du bâtiment.

Le responsable a déclaré que les secouristes avaient des difficultés à atteindre certaines parties du bâtiment en raison de la fumée et de la chaleur à l'intérieur de la structure endommagée, ajoutant qu'une partie du bâtiment avait été dégagée et que les deux autres parties étaient en cours de fouille pour retrouver les personnes ensevelies sous les décombres.

Le commissaire de Karachi, Syed Hassan Naqvi, a indiqué qu'une enquête avait été ouverte et que les autorités examinaient l'incendie sous plusieurs angles.

Xinhua/VNA/CVN