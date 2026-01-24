Incendies au Chili : la justice prolonge la détention du principal suspect

Un juge chilien a prolongé vendredi 23 janvier la détention du principal suspect des incendies meurtriers dans le Sud du Chili, dans une enquête qui a conduit à l'arrestation de 14 personnes au total, ont annoncé les autorités.

>> Chili : environ 20.000 personnes évacuées en raison d'incendies dans le Sud

>> Incendies au Chili : le bilan relevé à 19 morts, couvre-feu dans les localités les plus touchées

>> Des sinistrés désemparés implorent de l'aide au milieu des décombres

Photo : AFP/VNA/CVN

Le suspect, un Chilien de 39 ans interpellé jeudi 22 janvier, est soupçonné d'avoir déclenché l'incendie dans lequel 20 des 21 victimes ont péri.

Au total, 14 personnes ont été arrêtées jusqu'à présent en lien avec ces feux, a annoncé à la presse le ministre de l'Intérieur, Alvaro Elizalde, sans fournir davantage de détails.

Jusqu'à présent, les autorités avaient fait état de quatre interpellations, dont celle du principal suspect. Les feux touchent trois régions du Sud du pays, l'Araucanie, le luble et le Biobio, cette dernière étant la plus durement touchée. La garde à vue du suspect a été prolongée jusqu'à lundi 26 janvier, afin de recueillir davantage d'éléments avant sa mise en accusation formelle, selon la décision rendue lors d'une audience publique à Concepcion, capitale régionale du Biobio.

Selon l'accusation, il aurait provoqué l'incendie le plus dévastateur, déclenché samedi 17 janvier, qui a ravagé la localité de Lirquén avant de s'étendre à Penco et Tomé, à environ 500 km au sud de Santiago.

Dans une vidéo diffusée par la police, on le voit être interpellé sans opposer de résistance. Le suspect présente des antécédents de "coups et blessures graves", ainsi que des infractions à la législation sur la propriété industrielle et intellectuelle, selon la police.

Les pompiers luttaient vendredi 23 janvier contre 14 feux dans les trois régions, selon le dernier rapport du Service national de prévention et de réponse aux catastrophes (Senapred). Les incendies ont déjà détruit plus de 42.000 hectares de forêts et de terres dans les trois régions.

Environ 2.000 habitations ont été affectées et plus de 20.000 personnes sont sinistrées.

APS/VNA/CVN