Vietnam - Nouvelle-Zélande

La visite du PM Christopher Luxon contribue à porter les relations à une nouvelle hauteur

Photo : VNA/CVN

La visite offre une occasion pour le Premier ministre Luxon de rencontrer des représentants du gouvernement et du secteur privé vietnamiens et de discuter des relations bilatérales, des opportunités de renforcer la coopération bilatérale dans le commerce et l’investissement ainsi que des défis que les deux pays doivent faire face dans le contexte des changements géopolitiques de la région d’Asie-Pacifique, a déclaré le professeur Rabel, lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Il a exprimé sa satisfaction du développement stable des relations Vietnam-Nouvelle-Zélande, notamment depuis l’établissement de leur partenariat stratégique en 2020. Les échanges commerciaux bilatéraux ont augmenté plus de 40% ces cinq dernières années. Les relations et les interactions politiques dans l’environnement multilatéral, tels que l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), a également connu des progrès. Cependant, les deux pays possèdent encore une marge de manœuvre pour porter leurs relations à une nouvelle hauteur en lançant des projets concrets.

Selon lui, ces dernières années, les dirigeants néo-zélandais et vietnamiens ont discuté de l’élargissement de la coopération au-delà des domaines traditionnels tels que le commerce, l’agriculture et le tourisme vers de nouveaux domaines comme la gestion maritime, les pratiques économiques durables et la technologie numérique. Une façon évidente de faciliter une coopération plus étroite dans les domaines traditionnels et nouveaux est de rétablir des vols directs réguliers entre la Nouvelle-Zélande et le Vietnam, a indiqué Rabel.

Photo : VNA/CVN

Dans le contexte de la célébration du 50e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande en 2025, le professeur Rabel a indiqué que les relations bilatérales actives d’actuel étaient un fondement solide pour les deux pays de s’orienter vers le partenariat stratégique global avant de proposer à leurs dirigeants de suivre une série d’étapes concrètes visant à mobiliser suffisamment des ressources au service du développement de leur partenariat stratégique global à tous niveaux, du politique, de l’économie à la culture, sur la base des liens renforcés entre les gouvernements, secteurs privés et sociétés civiles des deux pays.

En ce qui concerne la présence du Premier ministre Luxon au Forum sur l'avenir de l'ASEAN à Hanoï, le professeur Rabel a déclaré que la Nouvelle-Zélande était depuis longtemps un partisan et un participant actif de la structure régionale dirigée par l'ASEAN, appréciant la valeur du "rôle central de l'ASEAN".

Dans un environnement géopolitique régional caractérisé par une concurrence croissante entre grandes puissances, la Nouvelle-Zélande doit travailler avec l’ASEAN dans son ensemble et avec ses États membres pour aider à maintenir l’harmonie et la stabilité afin de créer une prospérité partagée pour la région, a-t-il ajouté.

VNA/CVN