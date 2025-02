Vietnam - Cuba : un exemple de solidarité et de coopération pour un monde meilleur

Les relations entre le Vietnam et Cuba sont aujourd'hui un exemple remarquable de ce à quoi pourrait ressembler un monde meilleur de solidarité et de coopération, a déclaré le ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodríguez Parrilla dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d’Information à l'occasion de sa visite officielle au Vietnam du 18 au 20 février.

Photo : VNA/CVN

Quel message souhaitez-vous adresser au Vietnam lors de cette visite et comment évaluez-vous les résultats obtenus après vos entretiens avec les dirigeants vietnamiens ?

J'ai apporté un message d'amitié et de fraternité au peuple vietnamien pour exprimer nos meilleurs vœux à l'occasion de l'Année du Serpent, pour souhaiter prospérité et bien-être à la famille vietnamienne et à cette nation sœur si chère à Cuba. Je vous souhaite davantage de succès et de progrès sur la voie de la construction d’une nation développée à orientation socialiste, telle que proclamée par le Parti, l’État et le gouvernement vietnamiens.

Le Vietnam est très apprécié à Cuba. Dès leur plus jeune âge, les enfants lisent des histoires sur le pays des Annamites. Comme l’a écrit notre apôtre de l’indépendance, José Martí. Et le Président Hô Chi Minh est aussi appelé Oncle Hô à Cuba, et les relations entre les deux pays sont aujourd’hui un exemple extraordinaire de ce à quoi pourrait ressembler un monde meilleur, fait de solidarité et de coopération.

Le programme que j’ai suivi a été très intense. Ce sont des visites courtes mais très productives. J’ai eu l’honneur d’être reçu par le secrétaire général du Parti, le camarade Tô Lâm, et d’avoir une conversation très détaillée et efficace. Ce fut également le cas du président de la République, Luong Cuong, et avant lui du Premier ministre Pham Minh Chinh. Et il a eu des entretiens officiels et une excellente séance de travail avec le le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son. Dans tous ces événements, nous avons pu constater le niveau excellent, extraordinaire et optimal des relations et du soutien mutuel entre le Vietnam et Cuba.

Nous avons constaté des progrès remarquables dans tous les projets que nous développons ensemble. Nous nous sommes fixé comme objectif de progresser encore plus rapidement et plus profondément dans le développement des liens culturels, scientifiques, académiques, politiques et également économiques entre les deux pays. Nous avons confirmé une énorme coïncidence de positions sur les questions les plus intéressantes de l’agenda international. J’ai profondément apprécié la solidarité vietnamienne et salué le leadership du Vietnam sur de nombreuses questions sur la scène internationale.

Le 65e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et Cuba cette année est une étape importante. Comment évaluez-vous l’évolution de ces liens au fil du temps et que devraient faire les deux pays pour renforcer et promouvoir leur amitié ?

Photo : VNA/CVN

C'est un anniversaire spécial qui appelle à faire le point, à réfléchir et à planifier l’avenir. À Cuba, nous célébrons également de nombreux événements de l’histoire du Vietnam qui sont emblématiques et qui seront célébrés à juste titre dans notre pays. En fait, les liens entre nos nations sont antérieurs aux relations diplomatiques, mais ils se sont développés rapidement. J'ai eu la chance de visiter le Vietnam en 1988, 2012, 2014 et 2018. À deux reprises, j'ai accompagné le leader de la Révolution cubaine, Raúl Castro Ruz, et plus récemment le premier secrétaire de notre Parti et président Díaz-Canel.

J’ai pu constater l’extraordinaire développement multilatéral dans tous les domaines de la vie sociale au Vietnam, les progrès dans la construction du socialisme, la croissance et le développement impétueux de son économie, et j’ai également pu avoir des échanges sur des éléments du modèle de développement vietnamien qui servent également de référence pour Cuba. Et d’en apprendre davantage sur les plans ambitieux, notamment en ce qui concerne la construction d’une économie socialiste développée d’ici quelques décennies.

J’ai reçu une hospitalité très chaleureuse et fraternelle et il a été important, comme toujours lorsque je suis venu ici, de visiter le mausolée et de rendre hommage au bien-aimé Président Hô Chi Minh. Et plus récemment, je reviens tout juste d’une visite de sa maison et me souviens de ses enseignements qui nous inspirent tant dans le développement socialiste de notre île.

Nous pouvons tous deux contribuer au développement d’un monde multilatéral fondé sur le droit international. Et sur le plan bilatéral, je crois qu’il faut bien faire ce que l’on fait déjà. Ce que nous avons toujours fait, c’est nous soutenir les uns les autres, être solidaires les uns des autres, surtout dans les moments difficiles comme ceux que traverse l’économie cubaine aujourd’hui. Compléter notre développement sur la base des avantages comparatifs dont dispose chacune de nos nations dans ce qui est aujourd’hui un modèle de ce que pourrait être un monde nouveau, différent, fraternel et solidaire.

Nous devons continuer à renforcer les échanges entre nos dirigeants et nos organisations, la collaboration entre nos partis, nos États, nos gouvernements et nos organisations sociales et de masse, et continuer à construire les liens fraternels que notre génération a reçus en héritage de Hô Chi Minh et de Fidel Castro, et inculquer ces mêmes sentiments d’amour, de respect et d’admiration aux futures générations de Vietnamiens et de Cubains.

VNA/CVN