Les médias cambodgiens soulignent les bonnes relations traditionnelles avec le Vietnam et le Laos

Ces derniers jours, les médias cambodgiens ont publié de nombreux articles mettant en valeur les bonnes relations d’amitié traditionnelle et de solidarité de longue date entre le Vietnam, le Cambodge et le Laos, ainsi que leurs liens d’assistance mutuelle au cours de l'histoire.

>> Vietnam, Laos et Cambodge renforcent leurs liens dans une nouvelle phase de développement

>> Pham Minh Chinh reçoit le vice-PM cambodgien Prak Sokhonn

>> Vietnam et Cambodge s'engagent à mettre en œuvre les accords entre les Partis

Les articles se sont principalement concentrés sur la réunion de haut niveau entre le Bureau politique du Parti communiste du Vietnam (PCV) et la Permanence du Parti du peuple cambodgien (PPC), coprésidée par le secrétaire général du Comité central du PCV, To Lam, et le président du PPC, président du Sénat cambodgien, Hun Sen, ainsi que sur la rencontre tripartite Vietnam-Laos-Cambodge à Ho Chi Minh-Ville les 21 et 22 février.

Photo : VNA/CVN

La version anglaise du journal Khmer Times a publié une analyse du chercheur Uch Leang, président de l'Association des anciens étudiants cambodgiens au Vietnam (CAVA), directeur par intérim du Département d’études asiatiques, africaines et moyen-orientales à l’Institut des relations internationales de l’Académie royale du Cambodge (RAC). L’analyse, intitulée « Promouvoir des relations de bon voisinage amical Vietnam - Cambodge et Cambodge - Laos - Vietnam », souligne l’importance de ces relations. L’auteur y affirme que les réalisations des relations Vietnam - Cambodge et la solidarité entre les trois Partis et les trois pays reflétaient non seulement la victoire dans la lutte pour la libération nationale de chacun mais aussi le développement des relations de coopération tripartite.

Il a ajouté que dans le contexte actuel, les trois Partis et les trois pays devaient renforcer leur solidarité, se coordonner étroitement et se soutenir mutuellement. Cela inclut le renforcement des piliers de la défense et de la sécurité, l’amélioration de la coopération en matière de politique étrangère, la réalisation de percées dans la coopération économique, ainsi que le renforcement de la coopération dans les domaines de la culture, de l’éducation, de la science et de la technologie, du tourisme et de l’agriculture. Il a également insisté sur l’importance de promouvoir la coopération entre les organes du Parti, de l’État, du Front de la Patrie, les organisations de masse et les localités.

Dans un article similaire, le quotidien Kampuchea Thmey (Nouveau Cambodge) a publié un commentaire du journaliste Vann Sokunthea, un rédacteur politique chevronné, intitulé « Quelle est l’importance des bonnes relations entre le Cambodge, le Vietnam et le Laos pour les peuples des trois pays et de la région ? ». Il a souligné le souhait des dirigeants du Vietnam, du Laos et du Cambodge d’améliorer leurs relations au bénéfice des trois peuples.

Le développement économique est une réalisation indéniable de cette relation tripartite. Grâce à ces bonnes relations, le développement économique des trois pays a progressé rapidement, et la croissance économique des pays dépend également de l’unité et de la coopération entre eux.

Après avoir analysé en profondeur la relation de coopération mutuellement solidaire et complémentaire entre ces trois pays indochinois dans les domaines de l’économie, de l’investissement, du commerce, du tourisme, de l’énergie, de la sécurité et de la défense, Vann Sokunthea a conclu que leurs bonnes relations apportaient non seulement des avantages à chacun mais avaient aussi un impact positif sur la région.

Dans cette optique, Vann Sokunthea a estimé qu’à l’avenir, les trois pays ne pouvaient être séparés les uns des autres. Ils devaient continuer à s’entraider dans les moments difficiles, comme ils l’ont fait par le passé, et à se soutenir mutuellement dans les forums régionaux ainsi que sur la scène internationale.

VNA/CVN