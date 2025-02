Cuba salue la fraternité inébranlable avec le Vietnam

Le ministre cubain des Affaires étrangères (AE), Bruno Rodríguez Parrilla, a exprimé sa satisfaction quant aux résultats de sa visite officielle en cours au Vietnam, où il a été accueilli chaleureusement et a reçu un engagement indéfectible à soutenir Cuba.

Photo : Hoàng Phuong/CVN

S'adressant à l'Agence de presse officielle cubaine Prensa Latina mercredi 19 février, le ministre cubain des AE a souligné que les projets conjoints entre les deux pays progressaient et produiraient bientôt des résultats tangibles pour leurs peuples.

Au cours de son voyage au Vietnam, du 18 au 20 février, Bruno Rodríguez Parrilla a été reçu par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, le président Luong Cuong et le Premier ministre Pham Minh Chinh. Il s'est également entretenu avec le vice-Premier ministre et ministre des AE, Bùi Thanh Son.

Le responsable a exprimé sa profonde reconnaissance pour la forte solidarité du Vietnam et son soutien indéfectible au peuple cubain, soulignant que la partie vietnamienne faisait preuve de son engagement à faire avancer les projets bilatéraux, en particulier dans la production de riz et de produits alimentaires, et à aider Cuba à garantir les besoins fondamentaux en riz pour sa population.

Lors de son séjour au Vietnam, Bruno Rodríguez Parrilla a également rendu hommage au Président Hô Chi Minh en son mausolée à Hanoï. Prensa Latina a cité Bruno Rodríguez Parrilla affirmant que le Président Hô Chi Minh et le leader révolutionnaire historique de Cuba, le commandant en chef Fidel Castro, ont ouvert la voie au rapprochement des deux pays et au soutien mutuel dans la construction du socialisme.

Il a ajouté que les relations historiques entre les deux pays ne profitaient pas seulement à leurs peuples, mais servaient également de modèle pour les mouvements progressistes du monde entier.

Les remarquables progrès socio-économiques du Vietnam après la guerre suscitent l'admiration des lecteurs cubains, comme en témoignent les nombreux commentaires publiés sur CubaDebate, le site d'information le plus consulté de l'île. Face à ces réussites, de nombreux Cubains expriment le souhait que leur pays s'inspire davantage du modèle de développement vietnamien, à travers des échanges de délégations.

VNA/CVN