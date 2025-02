Le Royaume-Uni se veut ambitieux au Vietnam

Un intérêt croissant des investisseurs britanniques

Selon Denzel Eades, l’intérêt des investisseurs britanniques pour le Vietnam s’est considérablement renforcé en 2024, en particulier dans les domaines de la finance, des infrastructures, des énergies renouvelables et de l’éducation.

L’essor de l’économie numérique vietnamienne, associé à la présence d’entreprises technologiques de premier plan et d’une main-d’œuvre hautement qualifiée, attire un nombre croissant de startups et de sociétés technologiques britanniques. Grâce à un programme national de numérisation à grande échelle, le Vietnam apparaît comme un pôle technologique majeur en Asie, offrant des opportunités d’investissement particulièrement attractives.

Par ailleurs, le Vietnam renforce son rôle en tant que centre manufacturier régional, ce qui ouvre de nouvelles perspectives pour les entreprises britanniques. Les investissements devraient s’accélérer dans les industries avancées et les technologies intelligentes, notamment celles liées à l’Industrie 4.0.

L’accent mis par les investisseurs britanniques sur les investissements durables et à impact social demeure également fort. Les critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) sont de plus en plus intégrés dans les décisions d’investissement, illustrant une tendance de fond dans le secteur financier britannique.

En outre, l’adhésion officielle du Royaume-Uni à l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) renforce l’attrait du Vietnam en tant que marché clé dans la région Asie-Pacifique, en facilitant les échanges commerciaux et les investissements à une échelle plus large.

Un environnement des affaires en constante amélioration

Les réformes réglementaires mises en œuvre par le gouvernement vietnamien pour améliorer le climat des affaires sont saluées par la communauté d’affaires britannique.

Denzel Eades souligne que des avancées notables ont été réalisées dans la simplification des réglementations fiscales, la transparence administrative et l’amélioration des infrastructures. Le programme national de transformation numérique constitue un exemple emblématique de cette dynamique, facilitant l’intégration des entreprises, notamment les PME, dans les chaînes de valeur mondiales.

Toutefois, BritCham note qu’il reste des défis à relever pour assurer une mise en œuvre cohérente de ces réformes à travers les différentes provinces et secteurs d’activité. Bien que des progrès significatifs aient été accomplis, les investisseurs britanniques font encore face à des incertitudes réglementaires, notamment dans les secteurs en expansion des énergies renouvelables et des services numériques.

La communauté d’affaires britannique reste néanmoins optimiste quant aux réformes législatives prévues en 2025, en espérant une simplification accrue des procédures administratives, un soutien accru aux investissements verts et numériques, ainsi qu’une harmonisation des réglementations avec les standards internationaux.

Perspectives pour 2025 : croissance et durabilité

Denzel Eades prévoit une croissance soutenue des investissements britanniques au Vietnam dans les secteurs économiques stratégiques, notamment les énergies renouvelables, la transformation numérique, les industries de pointe et la finance.

Les secteurs de l’éducation et de la santé continueront également d’attirer des capitaux significatifs, renforçant ainsi les liens économiques entre le Vietnam et le Royaume-Uni.

L’intérêt pour les investissements durables et conformes aux critères ESG devrait se renforcer en 2025, entraînant une augmentation des projets dans les énergies propres, les infrastructures durables et la finance verte. Dans ce contexte, les investisseurs britanniques sont appelés à jouer un rôle moteur dans ces initiatives.

Enfin, l’Accord CPTPP est perçu comme un levier stratégique qui façonnera les tendances commerciales et d’investissement en 2025, ouvrant de nouvelles opportunités de croissance et de coopération économique entre le Vietnam et le Royaume-Uni.

NDEL/VNA/CVN