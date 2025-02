Article du secrétaire général du Parti

Nécessité de garantir la cohérence entre les institutions et le personnel

Dans son article intitulé Assurer le succès de l'organisation des congrès des organisations du Parti à tous les niveaux pour 2025-2030 , le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, met en avant trois axes stratégiques : l'examen et l'adoption des documents essentiels du congrès, la sélection rigoureuse des membres des comités du Parti à tous les échelons, et la finalisation de la composition des organes dirigeants du Parti, de la base au niveau central. Cette démarche traduit une orientation politique claire, mais aussi une volonté affirmée de préparer une nouvelle phase de développement pour le pays.

Selon le Dr Nghiêm Vu Khai, ancien vice-ministre des Sciences et des Technologies et ancien vice-président de l'Union vietnamienne des associations scientifiques et techniques, les documents du congrès et la sélection des dirigeants sont les deux missions essentielles. Il met en évidence les relations interdépendantes et réciproques entre les institutions et le personnel. L'harmonie entre ces deux éléments détermine l'efficacité du leadership et de la gouvernance du pays.

Tô Lâm insiste sur l'impératif de sélectionner des cadres d'élite pour intégrer les comités du Parti et participer au Congrès supérieur. Ces individus doivent incarner l'excellence, se distinguant par une probité politique sans faille, un courage indéfectible, une intelligence aiguisée et des compétences stratégiques avérées. Selon le Dr Nghiêm Vu Khai, une institution solide avec un personnel incompétent conduit à une exécution inefficace et à la corruption. Inversement, des cadres qualifiés mais confrontés à une institution inadéquate rencontrent des obstacles au développement.

Le Professeur Trân Tuân Anh, vice-président de l'Académie des sciences et technologies du Vietnam, insiste lui aussi sur l'importance de la sélection des cadres intégrant les comités du Parti pour garantir l'efficacité de la gouvernance. Il préconise un recrutement fondé sur des critères stricts : intégrité, forte volonté politique, engagement pour l'intérêt général et capacité à innover. Il recommande également un contrôle rigoureux pour éviter toute manipulation des nominations.

L'Académie des sciences et technologies du Vietnam, avec plus de 1.300 membres du Parti, prépare activement son congrès. Elle veille à une sélection rigoureuse des cadres, en mettant l'accent sur la continuité et la stabilité institutionnelle, afin de garantir le succès des congrès du Parti à tous les niveaux.

