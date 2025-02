La BAD prévoit des flux d’IDE toujours massifs au Vietnam en 2025

Photo : VNA/CVN

Le directeur national de la Banque asiatique de développement (BAD) au Vietnam, Shantanu Chakraborty, a fait cette déclaration ci-dessus dans sa récente interview au portail du gouvernement vietnamien (VGP).

Chakraborty a déclaré que le Vietnam a en effet obtenu de bons résultats en matière d’IDE en 2024. Le stock des IDE enregistrés au Vietnam en 2024 a atteint 38,23 milliards de dollars. Les IDE décaissés ont atteint un record de 25,35 milliards de dollars, en hausse de 9,4% par rapport à 2023 et le plus élevé jamais enregistré.

Cela est très positif dans le contexte général de baisse des IDE mondiaux, de flux plus importants vers les pays développés et moins vers les pays en développement.

Il a indiqué que les flux d’IDE vers la région de l’Asie du Sud-Est, y compris le Vietnam, continuent de progresser dans le cadre des changements en cours dans la reconfiguration de la chaîne d’approvisionnement en réponse à la dynamique géopolitique.

Environnement mondial incertain

Si les bons résultats de 2024 sont encourageants, une légère baisse indique que les flux d’investissement vers l’économie vietnamienne sont confrontés aux risques liés à l’environnement mondial incertain. Le nouveau capital enregistré a légèrement diminué, bien que les augmentations des projets d’IDE existants aient augmenté, continuant de contribuer positivement à la croissance économique.

La majorité des entrées d’IDE sont concentrées dans les secteurs manufacturier et immobilier. Si cela renforce la position d’exportation du Vietnam et soutient certains segments nationaux, il est également nécessaire de diversifier l’attraction des IDE vers un éventail plus large d’activités économiques, en particulier dans les infrastructures.

À l’avenir, le Vietnam a la possibilité de devenir un élément clé de la chaîne d’approvisionnement technologique mondiale, grâce à l’achèvement progressif des cadres juridiques qui améliorent la compétitivité du pays et attirent les multinationales. Cependant, l’incertitude de l’environnement commercial mondial et d’éventuelles mesures protectionnistes pourraient entraîner un nouveau détournement ou un ralentissement des flux d’IDE.

Selon le directeur national de la BAD, les secteurs clés sur lesquels le Vietnam pourrait se concentrer pour attirer les IDE comprennent la fabrication de haute technologie, les énergies vertes et renouvelables, l’économie numérique, l’agriculture et la transformation des aliments, ainsi que les soins de santé et les produits pharmaceutiques.

Ces industries s’alignent sur les mégatendances mondiales telles que l’énergie verte, la transformation numérique et la fabrication de haute technologie, garantissant que le Vietnam reste compétitif dans une économie mondiale en évolution rapide.

Dans le même temps, elles contribuent à réduire la dépendance à l’égard de la fabrication de faible technologie et de l’agriculture traditionnelle, favorisant une structure économique plus équilibrée et plus résiliente.

Récemment, des groupes de travail spécialisés ont été créés pour négocier directement et aider les grandes entreprises comme Nvidia et SK à entrer dans le pays. Le Vietnam élabore également une stratégie pour développer une main-d’œuvre de haute qualité à des coûts compétitifs pour la fabrication de haute technologie. C’est un signe positif pour attirer davantage d’IDE à plus forte valeur ajoutée, a-t-il souligné.

Avec les réformes récentes et la volonté renouvelée d’atteindre des objectifs de croissance plus ambitieux, le Vietnam pourrait améliorer sa stratégie de promotion des IDE pour attirer également beaucoup plus d’investissements dans les secteurs des infrastructures au-delà des énergies renouvelables, ainsi que dans les services à forte valeur ajoutée, y compris la finance. Ces mesures contribueront à l’amélioration à long terme de la productivité et de la compétitivité afin de maintenir l’attractivité du Vietnam en matière d’IDE, a-t-il noté.

Solutions pour attirer les IDE à forte valeur ajoutée au Vietnam

Le directeur national de la BAD a souligné les efforts importants déployés par le gouvernement vietnamien pour attirer les IDE dans les industries de haute technologie et durables, notamment les technologies avancées, l’énergie propre et les secteurs respectueux de l’environnement.

Les IDE entrants récents se concentrent dans le secteur manufacturier, bien que la valeur ajoutée reste limitée (environ 10% pour l’électronique et 5% pour les semi-conducteurs). Bien que cela soit compréhensible puisque le pays en est encore aux premiers stades de la modernisation technologique, il est important de se concentrer également sur l’augmentation de la valeur ajoutée dans les secteurs à forte valeur ajoutée.

Le gouvernement pourrait renforcer ses efforts dans les domaines suivants : Premièrement, les stratégies de promotion des investissements. Le Vietnam devrait opérer un changement délibéré dans le ciblage et l’approbation des projets, passant d’une approche axée sur la quantité à une approche axée sur la qualité, en particulier dans les secteurs prioritaires comme la fabrication de haute technologie, la logistique et les énergies renouvelables.

Cela implique de procéder à un examen approfondi des incitations à l’investissement existantes pour s’assurer qu’elles ciblent efficacement les investissements de qualité plutôt que le simple volume.

Deuxièmement, améliorer l’efficacité des affaires. Cela nécessite d’améliorer l’écosystème commercial, de la logistique aux services et industries de soutien. Le développement des infrastructures reste essentiel et doit être accéléré en amont, la priorité étant donnée aux investissements dans des infrastructures résilientes au changement climatique pour combler les lacunes actuelles tout en se préparant aux besoins futurs afin de s’aligner sur les tendances mondiales en matière de durabilité.

Technologie et énergies renouvelables

En outre, l’approfondissement des marchés financiers et l’élargissement des options de financement à long terme sont essentiels pour attirer des investissements durables dans des secteurs à forte intensité de capital comme la technologie et les énergies renouvelables.

Troisièmement, le développement du capital humain est essentiel. Le gouvernement devrait fournir des programmes de soutien pour des programmes de perfectionnement ciblés spécifiquement axés sur les secteurs émergents comme l’IA, la fintech et l’économie numérique au sens large.

Cela pourrait inciter les entreprises à entreprendre un plan de développement des compétences pour remédier à la pénurie actuelle de main-d’œuvre qualifiée, qui constitue un obstacle important aux IDE de grande valeur. De tels programmes peuvent renforcer davantage les partenariats des industries avec les institutions de formation et de recherche pour être plus efficaces.

Photo : VNA/CVN

Quatrièmement, le renforcement des liens avec les entreprises nationales est crucial. Un facteur important pour augmenter la valeur ajoutée dans les chaînes d’approvisionnement internationales comprend des politiques qui favorisent une intégration plus étroite entre les investisseurs étrangers et les entreprises locales.

Cela comprend le développement de programmes pour aider les entreprises nationales à bénéficier des retombées des IDE et soutenir leur progression dans la chaîne de valeur. L’amélioration de l’intégration de la chaîne d’approvisionnement locale est particulièrement importante pour créer un écosystème plus attractif pour les investisseurs avertis.

Dernier point mais non le moindre, la promotion de l’innovation et de la créativité. En plus des aspects fondamentaux de l’attractivité des IDE mentionnés ci-dessus, le marché mondial des technologies innove à un rythme toujours plus rapide, ce qui en fait un élément clé de la compétitivité. Le gouvernement a lancé des efforts pour promouvoir l’innovation et la créativité et peut encore les renforcer avec les entreprises étrangères et nationales. Cela sera crucial pour maintenir la compétitivité dans ces secteurs.

Avec l’objectif ambitieux de devenir un pays à revenu élevé d’ici 2045, l’IDE est un outil politique important pour le pays dans la transformation de sa structure économique et de sa productivité, a déclaré le directeur national de la BAD.

Dans le contexte d’une concurrence accrue pour les IDE en Asie, le Vietnam doit maintenir et renforcer son attractivité en matière d’IDE pour atteindre ses objectifs stratégiques. Il est donc crucial que le Vietnam continue de maintenir la stabilité macroéconomique, de renforcer l’environnement des affaires et surtout de garantir l’application et la certitude des politiques, a-t-il suggéré.

VNA/CVN