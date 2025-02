Le Vietnam à la Réunion restreinte des ministres de la Défense de l'ASEAN

Malaisie

Photo : VNA/CVN

Le général d’armée Nguyên Tân Cuong, membre du Comité central du Parti, membre permanent de la Commission militaire centrale, chef d'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam et vice-ministre de la Défense, a assisté à la réunion.

Lors de son intervention à la réunion, Nguyên Tân Cuong a souligné que, dans le contexte où les problèmes de sécurité non traditionnels continuent d’évoluer de manière complexe, l’ASEAN reste unie, renforce la coopération et obtient des résultats significatifs dans le maintien de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans la région. Il a affirmé que l’ADMM (ASEAN Defence Ministers Meeting) et l’ADMM+, ainsi que les autres mécanismes de coopération en matière de défense dirigés par l’ASEAN, continuent d’être des forums de consultation sur les politiques de défense et des mécanismes favorisant une coopération substantielle en matière de défense, permettant d'améliorer la capacité de réponse aux défis sécuritaires régionaux.

Questions maritimes

Nguyên Tân Cuong a insisté sur l’importance de résoudre tous les différends et désaccords par des moyens pacifiques, en se basant sur le respect de l’indépendance, de la souveraineté et des intérêts légitimes de chaque nation. Il a rappelé le principe de non-recours à la force ou à la menace de force dans les relations internationales et le respect du droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.

Il a également appelé à la mise en œuvre stricte des engagements internationaux et régionaux, notamment la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), et a exprimé son soutien à l’établissement d’engagements juridiques plus clairs, substantiels et efficaces comme un Code de conduite en Mer Orientale (COC). Il a souligné la nécessité de renforcer l’unité, la sincérité et la confiance mutuelle, en mettant en avant le principe du consensus tout en respectant les différences entre les États membres de l’ADMM et de l’ADMM+. Selon lui, l’ADMM et l’ADMM+ doivent rester des ponts de dialogue et de coopération pour toutes les parties concernées.

Le général vietnamien a également mis en avant l’importance de renforcer la résilience de l’ASEAN en matière de défense. Il a exhorté les pays à coordonner efficacement et harmonieusement leurs initiatives et activités de coopération au sein de l’ADMM et de l’ADMM+, ainsi qu’avec d’autres mécanismes de coopération, afin d’assurer la synergie des actions, une utilisation efficace des ressources et une amélioration de l'autonomie et de la résilience de la région. Cette approche vise à favoriser la paix, la sécurité et la prospérité tant dans la région qu’au niveau mondial.

En marge de la Réunion restreinte des ministres de la Défense, le général Nguyên Tân Cuong et la délégation du ministère de la Défense du Vietnam ont eu quatre rencontres bilatérales avec les délégations des ministères de la Défense du Laos, du Cambodge, de l’Indonésie et de la Malaisie.

Lors de la rencontre avec le ministre de la Défense de Malaisie, le général Nguyên Tân Cuong a réaffirmé le soutien du Vietnam à la Malaisie dans son rôle de co-président du Groupe d’experts de l’ADMM+ sur la lutte contre le terrorisme avec l’Inde pour la période 2024-2027. Les deux parties ont exprimé leur volonté de renforcer et de mettre en œuvre de nouveaux plans de coopération, dans le but de consolider les relations bilatérales entre la Malaisie et le Vietnam.

VNA/CVN