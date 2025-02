Une experte chinoise souligne l'efficacité et le potentiel de la coopération Vietnam - Chine

La professeure Liu Ying, de l'Institut d'études financières de Chongyang à l’Université Renmin de Chine a déclaré que le Vietnam et son pays ont obtenu des résultats de coopération importants et substantiels dans de nombreux domaines tels que la politique, l'économie, l'écologie et les sciences humaines.

La professeure Liu Ying, de l'Institut d'études financières de Chongyang à l’Université Renmin de Chine, a affirmé à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) que sous la direction pionnière de la génération précédente de dirigeants tels que le Président Hô Chi Minh et le Président Mao Zedong, et l'orientation stratégique de la génération actuelle de dirigeants du Vietnam et de la Chine, les deux pays ont obtenu des résultats de coopération importants et substantiels dans de nombreux domaines tels que la politique, l'économie, l'écologie et les sciences humaines.

Elle a estimé que les réalisations de ces 75 dernières années favoriseraient une coopération plus étroite entre les deux Partis, les deux pays et les deux peuples, amélioreraient la vie des deux peuples et augmenteraient l'influence des deux pays dans la région et dans le monde.

Depuis plusieurs années consécutives, la Chine est le premier partenaire commercial du Vietnam, et le Vietnam est également le premier partenaire commercial de la Chine au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN).

Le Vietnam et la Chine adhèrent toujours au principe de "stabilité à long terme, tournés vers l'avenir, voisins d’amitié, coopération globale" et se développent dans le sens d'une "confiance politique plus élevée". Leur coopération est plus substantielle en matière de défense et de sécurité, leur coordination multilatérale est plus étroite, les désaccords sont mieux contrôlés et résolus, et les deux pays continuent à coopérer pour obtenir davantage de résultats concrets en matière de développement humain et améliorer la vie de leurs populations.

Selon cette experte, le Vietnam et la Chine ont un grand potentiel et un vaste espace de coopération dans de nombreux domaines tels que la politique, l'économie, la sécurité, la mer, la culture et la coopération internationale.

À l’occasion du 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et de l’Année des échanges humanistes Chine - Vietnam, elle a déclaré que la Chine et le Vietnam devraient se concentrer sur le thème de cet anniversaire, organiser conjointement des activités commémoratives pour que les deux peuples puisent passer en revue l’histoire ensemble, partager leur amitié et présenter les réalisations obtenues par les dirigeants et les peuples des deux pays.

Elle a affirmé qu’à travers ces activités, le Vietnam et la Chine approfondissaient non seulement les échanges humanistes entre les deux pays à l’occasion du 75e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, mais renforceraient également l’amitié traditionnelle et la coopération étroite entre leurs peuples, promouvant ainsi l’amitié de longue date et la vaste coopération bilatérale.

