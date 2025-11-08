Huê construit un modèle d’économie circulaire à partir des déchets

Le modèle des groupes coopératifs de récupérateurs de déchets à Huê transforme en profondeur la gestion urbaine des déchets. Issues du secteur informel, ces femmes autrefois appelées "ramasseuses de ferraille" deviennent aujourd’hui de véritables "guerrières vertes" connectées, utilisant l’application mGreen et intégrées à la chaîne d’approvisionnement du recyclage.

Photo : VNA/CVN

Ce modèle améliore non seulement les moyens de subsistance et le statut social des participantes, mais contribue également à instaurer un cycle durable de valorisation des déchets, positionnant Huê comme une ville pionnière dans la construction d’un modèle urbain vert, propre et circulaire.

Lancé en 2023 dans le cadre du projet "Huê - A Plastic Smart City in Central Vietnam" (Huê - une ville intelligente face au plastique au Centre du Vietnam), financé par le WWF - Norvège, ce programme a permis de transformer le métier traditionnel de récupératrice en un groupe coopératif technologique, interconnecté via l’application mGreen Collector. Les habitants peuvent désormais planifier la collecte de leurs déchets recyclables à domicile, facilitant ainsi le tri à la source et renforçant la conscience environnementale communautaire.

Au-delà de l’amélioration des revenus, ce modèle apporte fierté et reconnaissance sociale à ces femmes, conscientes de leur rôle dans la réalisation de l’objectif "Huê verte, propre et circulaire".

Dans le cadre du modèle d’administration urbaine à deux niveaux de Huê, l’application mGreen Collector permet un suivi numérique et transparent du processus de collecte - de la réception des commandes à la répartition des zones et à la mesure des volumes recyclés -, évitant les chevauchements et favorisant la traçabilité des déchets.

Photo : Mai Trang/VNA/CVN

Conformément à la Loi sur la protection de l’environnement de 2020, la classification des déchets à la source devient obligatoire pour chaque citoyen à partir de 2025. À ce titre, le modèle mGreen à Huê constitue une initiative pionnière, capable également de générer des revenus pour les ménages participant activement au tri des déchets.

À ce jour, les trois groupes coopératifs technologiques de Huê ont récupéré 180 tonnes de déchets recyclables, dont 20% de plastique, via l’application mGreen. Ces matériaux sont ensuite redistribués à des entreprises agréées et à des plateformes de recyclage au sein du "Marché en ligne des déchets recyclables mGreen", améliorant la gestion de la chaîne de valeur circulaire et réduisant les émissions polluantes.

Selon Trân Thi Thoa, cofondatrice de l’initiative mGreen, la durabilité de cette chaîne d’approvisionnement nécessite une coordination étroite entre les autorités locales, les organisations sociales et les acteurs du projet, tout en mobilisant davantage de membres et de centres de recyclage partenaires.

En combinant engagement communautaire, innovation technologique et politiques publiques adaptées, Huê démontre qu’une gestion intelligente des déchets peut devenir une véritable chaîne de valeur circulaire, transformant les déchets en ressources et ouvrant la voie à une économie circulaire locale exemplaire.

