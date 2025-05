Premier ministre

Réunion : sciences, technologies, innovation et transformation numérique au menu



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, ce samedi 17 mai à Hanoï, la deuxième réunion du Comité de pilotage gouvernemental pour le développement des sciences, des technologies, de l'innovation et de la transformation numérique et le Projet N°06, afin d'évaluer sa mise en œuvre au cours des premiers mois de 2025 et de discuter des principales orientations et tâches à venir.

>> Toutes les entreprises auront accès aux démarches administratives en ligne dès juillet

>> Un Comité gouvernemental pour propulser le développement scientifique et technologique

>> Résolution 57 : une percée stratégique pour l’innovation et la transformation numérique

>> La Résolution N°57 fraie la voie pour l’avènement scientifique et technologique

>> Missions clés pour la promotion de la science, de la technologie et de l’innovation

Selon Pham Minh Chinh, ces derniers temps, le gouvernement et le Premier ministre ont résolument déployé de manière synchrone des mesures pour une mise en œuvre de plus en plus efficace et concrète de la transformation numérique nationale et de la réforme administrative. La promotion de la réforme administrative associée à la transformation numérique a été réalisée dans la plupart des domaines. Parallèlement, la mise en œuvre résolue du Projet 06, du niveau central au local, a été très appréciée par la population et les entreprises.

Photo : VNA/CVN

Cependant, selon le Premier ministre, malgré des résultats positifs, certaines tâches restent lentes à mettre en œuvre, souvent incomplètes et inefficaces. La raison en est que les dirigeants n'y avaient pas accordé l'attention nécessaire, notamment à l'édification de bases de données des ministères, des services et des localités.

Photo : VNA/CVN

Soulignant que les sciences, les technologies, l'innovation et la transformation numérique constituent le fondement d'un développement rapide et durable du pays, Pham Minh Chinh a déclaré qu'une forte concentration, une grande détermination et des mesures drastiques étaient nécessaires pour atteindre avec succès les objectifs fixés pour 2025, avec une croissance économique de 8% ou plus, soit une croissance à deux chiffres, dans les années à venir, afin d'atteindre les deux objectifs centenaires.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a demandé aux délégués de discuter de la mise en œuvre des activités liées aux sciences, aux technologies, à l'innovation, à la transformation numérique, à la réforme administrative et au Projet n°06 ; d'identifier les problèmes, les limites, les faiblesses, les obstacles, les barrières et les goulots d'étranglement existants ainsi que de proposer des tâches et des solutions clés pour accélérer et réaliser des percées dans les temps à venir ; éliminer les goulots d'étranglement dans l'organisation et la mise en œuvre de la Résolution 57-NQ/TW...

VNA/CVN