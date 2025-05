Exonération prévue des frais hospitaliers, un grand pas vers le bien-être social pour tous

Lors d’une récente réunion avec le Comité du Parti du gouvernement et les agences centrales en charge de la santé publique, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a chargé ce comité d’élaborer une feuille de route pour réduire progressivement le fardeau financier des soins de santé. L’objectif est de mettre en œuvre l’exonération universelle des frais hospitaliers entre 2030 et 2035.

Photo : VNA/CVN

Selon le vice-ministre de la Santé, Trân Van Thuân, cette exonération apportera des avantages considérables, notamment un meilleur accès aux soins, un dépistage et un traitement plus précoces des maladies et une utilisation plus efficace du financement de la santé. La réduction de la pression financière sur les ménages contribuera à la réduction de la pauvreté, à l’amélioration de la productivité du travail et à une croissance plus forte du PIB.

À plus court terme, de 2026 à 2030, le ministère de la Santé prévoit de garantir à 90% de la population un accès complet aux services de prévention, notamment la vaccination, la santé reproductive et maternelle et infantile, le soutien en santé mentale, les soins de santé en milieu scolaire et les dépistages réguliers. Des bilans de santé annuels universels sont également prévus, complétés par des dossiers médicaux électroniques permettant de gérer la santé individuelle tout au long de la vie.

D’ici 2035, avec une population projetée à 100 millions d’habitants et un coût estimé à 250.000 dôngs (9,6 dollars) par examen médical, le budget annuel de l’État consacré aux examens de santé de base s’élèverait à environ 25.000 milliards de dôngs (962,47 millions de dollars).

Système de santé répondant à tous les besoins

À l’horizon 2045, le Vietnam vise à bâtir un système de santé répondant à tous les besoins de la population en matière de soins, de protection et de bien-être, supprimant les paiements directs pour les services médicaux assurés et plaçant le pays parmi les leaders mondiaux en matière de sécurité sociale liée à la santé.

Cette politique de soins de santé universels fait suite à une autre réforme majeure de la protection sociale.

Le 28 février dernier, le Politburo a décidé de supprimer les frais de scolarité pour tous les enfants scolarisés dans les écoles publiques, des nourrissons de trois mois en crèche jusqu’aux lycéens, à compter de l’année scolaire 2025-2026. Cette mesure coûtera à l’État environ 30.000 milliards de dôngs par an.

Pour l’année scolaire 2024-2025 en cours, le Vietnam compte environ 23,2 millions d’élèves. L’éducation est depuis longtemps une priorité absolue pour le Parti et l’État.

Photo : VNA/CVN

Les dépenses annuelles consacrées à l’éducation représentent entre 17 et 19% du budget national, un niveau supérieur à celui de nombreux pays développés, comme les États-Unis (13%) et l’Indonésie (17,5%), et proche de celui de Singapour (19,9%).

Une résolution, adoptée en 2013, a fixé l’objectif de dépenses consacrées à l’éducation à un minimum de 20% du budget. En 2024, le Vietnam a alloué près de 381.000 milliards de dôngs à l’éducation et à la formation.

Le Vietnam a atteint l’objectif de scolarisation maternelle universelle pour les enfants de cinq ans en 2017. Aujourd’hui, les 63 provinces et villes respectent les normes nationales en matière de couverture de l’enseignement primaire.

Outre l’éducation, le système de santé vietnamien a bénéficié d’investissements substantiels. Depuis 2008, les dépenses publiques de santé représentent entre 7 et 8% du budget de l’État. Les dépenses globales de santé, dépenses privées comprises, atteignent régulièrement 6% du PIB depuis 2015.

En 2024, le pays comptait près de 432.000 professionnels de santé, soit un ratio de 14 médecins pour 10.000 habitants. On compte 1.645 hôpitaux dans tout le pays, dont 34 au niveau central et près de 500 au niveau provincial. L’espérance de vie a considérablement augmenté, passant de 38 ans en 1945 à 60 ans à la fin des années 1970, puis à 74,5 ans aujourd’hui.

Chiffres parlants

Ces progrès reflètent la transformation économique globale du pays. En 1974, l’économie combinée des régions du Nord et du Sud représentait moins de 22 milliards de dollars. Entre 1976 et 1980, la croissance du PIB n’était que de 1,4% par an, avec une contraction en 1980. En 2024, le PIB avait atteint 476,3 milliards de dollars, soit près de 129 fois le chiffre de 1975, faisant du Vietnam la 24e économie mondiale en parité de pouvoir d’achat.

Selon les prévisions du FMI, le PIB atteindra 506 milliards de dollars en 2025. Le revenu moyen est passé de 96 dollars en 1989 à 1.120 en 2009, marquant la transition rapide du Vietnam vers le statut de pays à revenu intermédiaire.

Photo : VNA/CVN

En 2024, le PIB par habitant a atteint 4.700 dollars, soit 58,75 fois plus qu’en 1975. Le pays se classe désormais au cinquième rang en Asie du Sud-Est, au 14e rang en Asie et au 33e rang mondial en termes de PIB.

Ces chiffres illustrent la politique du Parti et de l’État : le développement du pays doit être une affaire de bien-être pour le peuple, conformément à l’esprit du discours du secrétaire général Tô Lâm lors de la conférence sur la définition des tâches du gouvernement et des collectivités locales à l’horizon 2025, le 8 janvier 2025 : "Les fruits de la croissance doivent profiter à tous de manière harmonieuse, juste, équitable et encourageante pour le développement".

La politique "peuple riche - pays puissant" a été affirmée par le Président Hô Chi Minh juste après la fondation de la République démocratique du Vietnam.

Dans la "Lettre aux comités populaires des régions, provinces, districts et villages" publiée dans le journal Cuu Quôc (Salut national) le 17 octobre 1945, il affirmait clairement : "Nous avons maintenant fondé la République démocratique du Vietnam. Mais si le pays est indépendant et que le peuple ne jouisse pas de la liberté et du bonheur, l’indépendance n’a aucun sens".

Les documents du XIIIe Congrès national du Parti (janvier et février 2021) ont ajouté la phrase "le peuple en bénéficie" à la devise d’action déjà familière "le peuple sait, discute, exécute, contrôle, supervise" pour devenir "le peuple sait, discute, exécute, contrôle, supervise et bénéficie".

VNA/CVN