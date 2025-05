Soutien alimentaire : plus de 668 tonnes de riz pour trois provinces en début 2025

Plus de 668 tonnes de riz provenant de la réserve nationale seront distribuées à trois provinces montagneuses du Nord : Bac Kan, Hà Giang et Tuyên Quang. Cette allocation vise à soutenir les populations locales durant la période de soudure du début de l'année 2025.

Photo : VNA/CVN

La répartition des quantités est la suivante : plus de 171 tonnes pour Bac Kan, plus de 305 tonnes pour Hà Giang et près de 192 tonnes pour Tuyên Quang. La livraison devrait être achevée d'ici le 16 juin 2025.

Le Département des réserves d’État a chargé ses sous-départements des régions IV et VI de rendre compte aux comités populaires des provinces de Bac Kan, Ha Giang et Tuyên Quang des détails concernant la livraison et la réception de ces quantités de riz.

VNA/CVN