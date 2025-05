L’hôpital FV obtient pour la quatrième fois consécutive le Sceau d’Or de la JCI

L’hôpital FV vient d’avoir l’honneur de recevoir pour la quatrième fois consécutive la certification de la Commission mixte internationale (JCI), une organisation de renommée mondiale spécialisée dans l’évaluation et la certification de la qualité des soins de santé à l’échelle internationale. À cette occasion, les experts de la JCI ont reconnu l’hôpital FV comme l’un des établissements hospitaliers les meilleurs et les plus sûrs d’Asie du Sud-Est, avec la volonté claire de figurer parmi les meilleurs hôpitaux au monde.