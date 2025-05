Le président félicite les jeunes exceptionnels, "ambassadeurs de l’inspiration"

Le président de la République, Luong Cuong, a assisté jeudi 15 mai à Hanoï à une cérémonie de mise à l’honneur 500 personnes représentant près de 16 millions de membres d’organisations d’adolescents et d’enfants à travers le pays, et y a prononcé un discours liminaire pour leurs performances exceptionnelles au cours de la période 2020-2025.

Photo : VNA/CVN

La cérémonie de Hanoï a marqué l’événement le plus important du Xe congrès national "Sages enfants de l’Oncle Hô". Les personnes récompensées ont illustré l’esprit du mouvement qui encourage les enfants vietnamiens à suivre les enseignements du Président Hô Chi Minh.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a offert des fleurs et a félicité les participants à la cérémonie.

Dans son discours, le président Luong Cuong a salué les 500 jeunes délégués, les qualifiant de visages remarquables et exemplaires, sources de fierté, d’espoir et d’avenir prometteur pour la nation.

Évoquant le parcours historique continu du Vietnam, marqué par la succession des générations, le chef de l’État s’est dit confiant que ces enfants poursuivront leurs efforts, resteront unis et préserveront les nobles traditions du peuple vietnamien héroïque.

Abordant le thème du congrès : "Les enfants vietnamiens avancent avec confiance vers la nouvelle ère", il a souligné que l’amour de la Patrie, de la nation et de ses concitoyens est l’affection la plus sacrée que l’Oncle Hô a cherché à inculquer à chaque enfant vietnamien. Cet amour, a-t-il déclaré, constitue le fondement et la motivation des jeunes pour contribuer à l’édification d’une nation prospère, civilisée et prospère.

Photo : VNA/CVN

Le président Luong Cuong a exprimé sa conviction que les 500 délégués exemplaires agiront comme des "ambassadeurs de l’inspiration", contribuant à susciter rêves, aspirations et dévouement chez la jeune génération.

La cérémonie a également été marquée par une séance interactive spéciale au cours de laquelle les délégués ont échangé avec deux robots intelligents, offrant ainsi une perspective nouvelle sur le rôle de la technologie comme compagnon fiable dans l’apprentissage et le développement personnel des jeunes d’aujourd’hui.

À cette occasion, le président Luong Cuong a remis aux enfants exceptionnels des portraits du président Hô Chi Minh et des bourses.

Le Comité central de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et le Conseil central de l’Union des pionniers d’avant-garde Hô Chi Minh leur ont également remis des certificats de mérite, des cadeaux et des bourses d’une valeur unitaire de 4 millions de dôngs (154 dollars).

VNA/CVN