Phu Quoc modernise son aéroport international en prévision de l'APEC 2027

Conformément à la planification approuvée par la décision n° 427/QD-BXD, l'aéroport situé dans la province de Kien Giang fera l'objet d'une expansion et d'une modernisation complètes pour répondre aux besoins de développement économique, touristique et des transports de la région, tout en assurant l’accueil efficace de la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2027.

L'aéroport devrait s'étendre sur une superficie totale d'environ 1 050 ha, pour un investissement total d'environ 26 570 milliards de dongs (1,03 milliard de dollars) d'ici 2030, et 25 790 milliards de dongs (plus de 1,02 milliard de dollars) supplémentaires seront alloués jusqu’en 2050.

Lors de la conférence, Uong Viet Dung, directeur de l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam, a déclaré que ce plan constituait une base essentielle pour que Kien Giang mette en œuvre des projets d'infrastructures aéroportuaires modernes et synchronisées, contribuant ainsi au succès de l'APEC 2027 et au positionnement de Phu Quoc comme une destination de premier plan dans la région.

Selon l'ADCC, le principal cabinet de conseil en construction aéronautique du Vietnam, l'aéroport de Phu Quoc sera agrandi pour accueillir jusqu'à 18 millions de passagers par an d'ici 2027, soit 4,5 fois sa capacité actuelle de 4 millions. D'ici 2050, l'aéroport devrait accueillir jusqu'à 50 millions de passagers par an.

De plus, une nouvelle piste de 3 300 mètres sera construite, s'ajoutant à la piste existante de 3 500 mètres, permettant des opérations sûres et efficaces pour les avions gros-porteurs et les vols intercontinentaux en provenance d'Europe et des États-Unis.

L'aire de trafic sera également agrandie pour inclure 70 à 80 places de stationnement, permettant ainsi l'accueil des chefs d'État et des hauts dirigeants lors de l'APEC 2027 et facilitant l'organisation de futurs événements internationaux.

L'aéroport international de Phu Quoc sera doté d'un terminal de passagers, conçu par le cabinet singapourien CPG Airport Consultants. Inspiré par un phénix déployant ses ailes, ce terminal symbolise la fierté et le prestige nationaux. Il comprendra un système de quais aux normes internationales, des terminaux internationaux et nationaux, un centre commercial et un espace d'exposition. Ce terminal sera équipé d’une technologie de pointe, notamment l’enregistrement à distance, le tri automatisé des bagages et la reconnaissance biométrique, réduisant ainsi le temps d’immigration à seulement 15 à 30 secondes par personne.

Un nouveau terminal VVIP, dont la conception est signée par l'architecte italien Marco Casamonti – également créateur de l'emblématique "pont des baisers" de Phu Quoc –, s'inspire de la raie aigle, symbole de liberté et de fluidité dans l'océan

Le plan global de l'aéroport comprend également des installations auxiliaires, telles qu'un terminal de fret et un système radar.

Précédemment, Phu Quoc avait annoncé une série de projets stratégiques en préparation de la Semaine des dirigeants économiques de l'APEC 2027. Parmi ceux-ci figurent le complexe multifonctionnel de l'APEC, comprenant un centre de congrès et d'expositions de 10 000 m², un auditorium polyvalent, un centre de presse international, une place de l'APEC, une zone de boutiques hors taxes et un palais des arts et de la culture.

En outre, des projets d'infrastructures clés sont également en cours, notamment des axes routiers majeurs reliant l'aéroport au centre-ville et des aménagements paysagers urbains intégrant des systèmes de transport intelligents, témoignant de l'engagement de Phu Quoc en faveur du développement durable.

Avec la mise en œuvre simultanée de ces projets stratégiques, notamment l’agrandissement de l’aéroport international pour accueillir 18 millions de passagers par an d’ici 2027, Phu Quoc se positionne progressivement comme un nouveau centre économique, touristique et de congrès pour la région et le monde.

Ces projets serviront non seulement l’APEC 2027, mais jetteront également les bases d’une intégration plus approfondie, d’une attraction des investissements et d’une compétitivité durable à l’avenir.

