Promouvoir l’innovation scolaire sans laisser aucun élève de côté

Le chef du Parti a salué les réalisations remarquables du secteur éducatif de la capitale, notamment la qualité de l'enseignement et de la formation assurée par ces deux établissements prestigieux.

Photo: VNA/CVN

Selon Tô Lâm, ces établissements n'ont cessé d'innover, de mettre à jour les avancées éducatives internationales et d'améliorer la qualité de l'enseignement. Depuis de nombreuses années, ils conservent leur statut d'écoles exemplaires, avec des élèves excellant dans de nombreux domaines. Ils ont également accordé une priorité au développement de l'enseignement STEM, en renforçant la formation dans les sciences et technologies pour répondre aux exigences d'intégration et de développement.

Le secrétaire général a rappelé que l'objectif du Parti est de bâtir un système éducatif nouveau, complet, de niveau mondial tout en préservant l'identité culturelle vietnamienne. Il s'agit de former une jeune génération non seulement brillante sur le plan intellectuel, mais aussi forte physiquement, riche de culture, capable de rivaliser avec les grandes puissances et de faire rayonner le pays sur la scène internationale. Cela nécessite une profonde réforme du système éducatif, axée sur l'innovation, la transformation numérique, les compétences STEM, les langues étrangères et les technologies modernes.

Photo: VNA/CVN

Il a encouragé les élèves à valoriser l'auto-apprentissage, appliquer leurs connaissances à la vie réelle et devenir des citoyens intelligents, responsables et engagés dans le développement national.

Il a appelé Hanoï à mettre en œuvre efficacement la Résolution n°57 du Bureau politique sur le développement de la science et de la technologie, l’innovation et de la transformation numérique, à créer des conditions plus favorables au développement du secteur éducatif, en particulier pour promouvoir l'innovation, l'enseignement STEM et la transformation numérique dans les écoles. Il a aussi appelé à accorder une attention particulière aux élèves en situation difficile, veillant à ce qu'aucun élève ne soit laissé pour compte.

À cette occasion, il a offert à chaque établissement un laboratoire d'enseignement STEM, planté des arbres commémoratifs et remis 100 bourses d'études à des élèves exemplaires.

VNA/CVN