Rencontre des élèves mexicains vêtus d’uniformes imprimés du drapeau vietnamien

>> L’État mexicain de San Luis Potosí souhaite jumeler avec la province de Binh Duong

>> Journée de la culture vietnamienne au Mexique

Située à Iztapalapa, à environ 40 km au sud-est de Mexico, la capitale du Mexique, l’école qu’Elias Fernandez et près de 1.000 élèves fréquentent est le seul établissement d’enseignement d’Amérique latine portant le nom du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Selon Elias Fernandez, il possède, comme ses camarades de classe, deux ensembles d’uniformes d’été et deux ensembles d’uniformes d’hiver. Tous les uniformes sont imprimés ou brodés avec le nom de l’école. La couleur de fond est rouge avec une étoile d’or à cinq branches au centre. Les enseignants et les parents leur disent qu’il s’agit du drapeau national du Vietnam, un pays ami proche du peuple mexicain, et que la couleur rouge vif du drapeau vietnamien sur leurs uniformes renforce l’amitié traditionnelle vieille de 50 ans entre le Vietnam et le Mexique.

Marisol Nolasco Najera, directrice de l’école, a déclaré à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) au Mexique que depuis près de 20 ans, le nom "Vietnam" et l’image de ce pays lointain ont laissé une profonde impression sur elle ainsi que sur plusieurs générations d’enseignants et d’élèves de son école.

À chaque anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Mexique (19 mai 1975), à chaque anniversaire de naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890) et lors d’autres fêtes importantes au Vietnam, les responsables de l’école ont parlé aux élèves de l’histoire, de la culture et du peuple du Vietnam, ainsi que de l’amitié traditionnelle entre les deux pays.

S’adressant aux représentants de l’ambassade du Vietnam et à la VNA au Mexique, Marisol Nolasco Najera a espéré continuer à bénéficier du soutien des organes de représentation du Vietnam à l’avenir, en particulier la fourniture de publications culturelles pour diffuser les valeurs vietnamiennes aux élèves et aux résidents locaux.

En serrant dans ses bras sa mère qui l’attendait à la porte de l’école après les cours, Ellias Fernandez a partagé sa joie de rencontrer des visiteurs vietnamiens et a exprimé son désir de visiter le monument du Président Hô Chi Minh dans le centre-ville de Mexico - le leader dont il n’avait entendu parler dans les histoires racontées par ses professeurs.

VNA/CVN