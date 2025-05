Une révolution humaniste pour assurer logement et stabilité aux citoyens

Plus de 200.000 maisons précaires et délabrées à travers le pays ont été rénovées, devenant des foyers solides et bien isolés pour permettre aux familles pauvres et en difficulté de réaliser leur rêve de stabilité, condition essentielle pour sortir durablement de la pauvreté.

>> Plus de 200.000 maisons précaires déjà reconstruites

>> À Hô Chi Minh-Ville, tous les logements insalubres ont été éradiqués

>> Le Premier ministre appelle à éradiquer les maisons précaires d’ici fin 2025

Photo : VNA/CVN

Au milieu du rythme effréné de la vie, il existe encore, quelque part, des toits bancals, des murs décrépis, des vies humaines accablées par la misère, confrontées à de nombreuses privations et difficultés.

Des fragments du parcours solidaire où personne n’est abandonné

Les statistiques générales issues des rapports des ministères, des secteurs et des localités en date d’août 2024 montrent qu’il y a encore environ 315.000 foyers à travers le pays - composés de personnes ayant rendu des services à la nation, de familles pauvres ou quasi pauvres - vivant dans des habitations précaires, délabrées et ne garantissant pas la sécurité.

Dans l’esprit de “ne laisser personne de côté”, le mouvement visant à éliminer les maisons de fortune et les logements délabrés s’est rapidement répandu à travers le pays.

Chaque brique, chaque tôle ondulée incarne la bienveillance et la solidarité communautaire, dont le but est d’apporter un sourire de bonheur aux personnes les moins chanceuses.

Trân Thi Hop, habitante de la commune de Tiên Thang, district de Ly Nhân, province de Hà Nam (Nord), a vécu de nombreuses années seule dans une maison délabrée, sans moyens pour la réparer. Grâce à une aide de l’État de 90 millions de dôngs, elle a pu construire une maison solide d’une superficie de 18 m². Émue, elle confie : “Avant, mes parents étaient pauvres et m’ont laissé cette vieille maison en ruine. Aujourd’hui, grâce à l’aide des autorités, j’ai enfin une maison décente. Je suis très heureuse, je n’ai plus à craindre les fuites d’eau la nuit”.

Dans le hameau de Dông Dinh, commune de La Hiên, district de Vo Nhai, province de Thái Nguyên, la famille de Hoàng Van Son - classée parmi les foyers pauvres dans une situation particulièrement difficile - a reçu un soutien pour construire une nouvelle maison de près de 100 m², pour un coût total d’environ 350 millions de dongs.

Hanté pendant de nombreuses années par les infiltrations d’eau à chaque saison des pluies, M. Son n’a jamais cessé de rêver d’un toit solide, pour que ses enfants puissent étudier sereinement et que toute la famille trouve la force de s’élever dans la vie.

Sans l’aide collective de la communauté, nul ne sait quand ce rêve aurait pu devenir réalité.

La liste des foyers bénéficiaires du programme d’élimination des maisons précaires et délabrées, comme Mme Hop ou M. Son, ne cesse de s’allonger chaque jour. Chaque maison construite ou rénovée représente une pièce précieuse dans ce puzzle profondément humaniste.

Appel du cœur

Photo : VNA/CVN

Lors de la troisième réunion du Comité central de pilotage pour la suppression des maisons précaires et délabrées, le Premier ministre Pham Minh Chinh, en sa qualité de chef du Comité, a affirmé que ce programme portait une forte valeur humanitaire, traduisant la reconnaissance du Parti et de l’État envers ceux qui ont servi la révolution, ainsi que l’esprit d’unité nationale, de solidarité et de compassion : “la feuille intacte protège la feuille déchirée, la feuille déchirée soutient celle qui l’est encore plus”.

Selon le Premier ministre, l’éradication des logements précaires est une mission politique majeure. Le Parti l’a adoptée comme orientation, le gouvernement l’a approuvée, l’Assemblée nationale y adhère, le peuple la soutient, et les plus démunis y placent leurs espoirs. C’est pourquoi, a-t-il dit, “on en discute pour agir, pas pour reculer”, et l’on doit respecter les délais. “Chacun aide selon ses moyens : qui a de l’argent donne de l’argent, qui a de la force donne de la force. Que l’on donne beaucoup ou peu, l’important est de contribuer”. Il a également insisté sur le respect du principe des 6 clarifications : qui fait quoi, quand, avec quelles responsabilités, pour quels résultats, et avec quelle autorité.

“Ne laisser personne vivre sous un toit précaire ou délabré : c’est un ordre du cœur, de la conscience, et un devoir collectif. Il faut absolument accomplir cette tâche”, a souligné le Premier ministre.

Toutefois, ce parcours vers l’éradication des logements insalubres est loin d’être un long fleuve tranquille.

Les collectivités locales font face à de nombreux défis : ressources financières limitées, relief difficile rendant le transport de matériaux, coordination parfois imparfaite aux niveaux administratifs… L’identification précise des bénéficiaires et la transparence du processus représentent également des enjeux importants.

Pour atteindre les objectifs du programme, la responsabilité de l’État ne suffit pas : la participation de toute la société est indispensable.

“Dès l’appel lancé par le Premier ministre en avril 2024 pour une mobilisation nationale, le Front de la Patrie du Vietnam (FPV) s’est rapidement coordonné avec le gouvernement, les ministères et les collectivités locales pour agir. Actuellement, non seulement les autorités locales s’impliquent activement et avec souplesse, mais les organisations politiques et sociales répondent également avec enthousiasme”, a confié Tô Thi Bich Châu, ancienne vice-présidente du Comité central du FPV.

Selon le rapport du Comité central du FPV, au 28 février 2025, le fond national pour les pauvres avait déjà collecté plus de 80 milliards de dôngs pour soutenir l’éradication des logements précaires, en assurant une gestion conforme et efficace.

De nombreuses entités ont dépassé leurs engagements initiaux :

Le ministère de la Défense a ajouté 166 milliards de dôngs, portant son soutien total à 566 milliards, soit plus de 11.000 maisons.

Le secteur bancaire a levé près de 91 milliards de dôngs supplémentaires, tout en lançant un appel à ses agents et employés à donner l’équivalent d’un jour de salaire, afin de financer 1.000 maisons. Le soutien global du secteur bancaire s’élève à plus de 1.300 milliards de dôngs.

Des chiffres parlants

Photo : VNA/CVN

Le ministère des Affaires ethniques et religieuses joue un rôle essentiel pour que personne ne soit laissé de côté dans ce programme empreint d’humanité.

Grâce à sa proximité avec les réalités du terrain - notamment dans les zones reculées, montagneuses ou frontalières - le ministère a proposé de nombreuses politiques et initiatives concrètes, tout en assurant un suivi rigoureux des aides, veillant à une distribution équitable et ciblée.

Le ministère accorde une attention particulière à la mobilisation communautaire. En suscitant l’esprit de solidarité au sein des ethnies et des organisations religieuses, il a permis l’émergence de modèles d’entraide originaux : main-d’œuvre bénévole, dons de matériaux, entraide entre voisins… Cela a non seulement soulagé les finances publiques, mais aussi renforcé la portée humaine et la durabilité du programme.

Grâce à la direction attentive du ministère, de nombreuses familles ont pu s’installer dans des habitations neuves, confortables et sécurisées. Selon la décision n°808 relative à la réorganisation du Comité central de pilotage pour la suppression des maisons précaires et délabrées, le ministre Dào Ngoc Dung a été reconduit au poste de vice-président dudit Comité, et le ministère des Affaires ethniques et religieuses est l'organe permanent dudit Comité central de pilotage.

Très investi dans ce programme, le ministre Dào Ngoc Dung a salué l’esprit d’initiative de certaines localités : “Au lieu d’attendre les aides, elles ont surmonté les obstacles en mobilisant des ressources locales. Alors que le niveau de soutien central est de 60 millions de dôngs par maison, la province de Thanh Hoa l’a porté à 80 millions. Nghệ An, quant à elle, a su mobiliser de nombreux ministères pour apporter un soutien supplémentaire”.

Grâce aux efforts inlassables des autorités, des institutions et de toute la société, la campagne d’éradication des logements insalubres a enregistré des résultats remarquables.

Début mai 2025, plus de 208.000 habitations précaires avaient été supprimées à travers le pays (dont plus de 106.000 dans les zones de minorités ethniques et montagneuses).

Parmi elles :

- Plus de 25.300 maisons pour les personnes ayant contribué à la révolution (presque 11.000 terminées, plus de 14.400 en cours de construction) ;

- Presque 60.000 logements dans le cadre des deux programmes nationaux : réduction durable de la pauvreté et développement socio-économique des zones ethniques et montagneuses (plus de 39.000 terminées, presque 20.000 en cours) ;

- Presque 124.000 maisons dans le cadre spécifique du programme d’éradication des logements précaires (quelque 60.000 terminées, presque 65.000 en cours).

- Ces nouveaux toits ne sont pas seulement des abris contre la pluie ou le soleil : ils ravivent la foi et l’espoir d’un avenir meilleur pour des milliers de personnes vulnérables dans tout le pays.

Mai Quynh/CVN