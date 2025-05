Des dizaines de milliers de personnes vénèrent les reliques de Bouddha à Hanoï

Les fidèles bouddhistes et d’habitants de tout le pays se sont rassemblés, mercredi 14 mai, de bonne heure, à la pagode Quan Su, dans l’arrondissement de Hoàn Kiêm, à Hanoï, attendant avec révérence et silence pour rendre hommage aux reliques sacrées de Bouddha.

Les reliques sacrées sont conservées au premier étage du hall principal de la pagode Quán Su du 14 mai au matin du 16 mai, dans le cadre des célébrations de la Journée du Vesak 2025 des Nations unies, qui commémore la naissance, l’illumination et le Parinirvana (mort) de Bouddha.

Photo : VNA/CVN

Cette exposition rare et spirituellement significative s’inscrit dans le cadre d’une série d’activités nationales marquant le Vesak qui nous offre l’occasion d’apprendre de l’un des plus grands penseurs de l’Orient, Gautama Bouddha ou Shākyamuni, dont le message de paix et de compassion conserve sa résonance particulière aujourd’hui encore.

La célébration de la naissance, de l’état d’illumination et du décès de Gautama Bouddha remplit de joie les bouddhistes, où qu’ils se trouvent, car elle est pour eux l’occasion de glorifier son message de compassion et de dévouement au service de l’humanité.

L’homme qui devint le Bouddha naquit sous le nom de Siddhartha Gautama, il y a plus de 2.500 ans, à Lumbinî, dans l’actuel Népal, sur la route de Kapilavastu, la capitale du clan familial, dans l’actuel Teraï népalais, de Māyādevī et Śuddhodana, souverain des Śākyas appartenant à la caste des kṣatriyas guerriers et administrateurs, et fut actif dans les États de Kosala et Magadha au nord-est de l’Inde actuelle.

Il aurait vécu environ 80 ans, mais les traditions ne s’accordent pas sur les dates exactes de sa vie, que les recherches modernes tendent à situer de plus en plus tard : vers 623-543 av. J.-C. selon la tradition Theravāda, vers 563-483 av. J.-C. selon la majorité des spécialistes du début du XXe siècle, beaucoup au début du XXIe siècle envisageant un parinirvāṇa (mort du Bouddha) entre 420 et 380 av. J.-C..

Photo : VNA/CVN

De naissance princière au sein d’un clan de guerriers, il se maria et eut un fils. Bien qu’il ait vécu dans le plaisir, le luxe et l’aisance, il renonça à sa position et à sa richesse pour rechercher l’illumination comme un ascète spirituel, qui atteignit son but, et qui, en prêchant son chemin aux autres, fonda le bouddhisme en Inde aux VIe -Ve siècles AEC. Après son Éveil, il a enseigné ce qu’il a appelé le Dharma, qui désigne la vérité qu’il a découverte et le chemin de pratique à suivre pour atteindre cette vérité.

L’Assemblée générale des Nations unies, par sa résolution 54/115 de 1999, a proclamé une célébration internationale de la journée du Vesak pour saluer la contribution du bouddhisme, l’une des plus anciennes religions au monde, la spiritualité de l’humanité. Le Vesak commémore les enseignements du Bouddha sur la paix, la compassion, l’humilité et la sagesse, qui restent aussi pertinents aujourd’hui qu’ils l’étaient il y a plus de 2.500 ans, lorsqu’il a quitté son palais, renoncé à ses possessions terrestres et s’est est allé de par le monde.

La pagode Quan Su, qui abrite également le siège de la Sangha bouddhiste du Vietnam, devrait accueillir des milliers de visiteurs supplémentaires dans les prochains jours. Pour faire face à cet afflux, la pagode a prolongé ses horaires d’ouverture de 07h00 à 21h30.

VNA/CVN