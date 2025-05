Binh Phuoc réussit son programme d'éradication des logements précaires

Le programme d'éradication des logements précaires dans la province de Binh Phuoc (Sud) a été mené à terme dans les délais impartis, le 30 avril 2025, insufflant espoir et joie aux populations défavorisées, notamment celles des zones frontalières.

Dans le hameau de Thac Dai, commune de Phu Van, district de Bù Gia Mâp, où près de 75% des habitants sont issus de l'ethnie S'tiêng, dix maisons vétustes ont été remplacées grâce à la collaboration des autorités et de généreux donateurs.

Ce programme a constitué une avancée notable dans l'amélioration des conditions de vie, offrant aux familles démunies un nouveau souffle vers une stabilité économique accrue.

Dans le district de Bù Dôp, 102 habitations ont été construites ou rénovées, dont 17 destinées à des familles en situation d'extrême précarité et sans terre, grâce au soutien actif des entreprises et de la communauté locale.

À l'échelle provinciale, un total de 765 maisons ont été achevées et remises avant le 30 avril : 625 pour des foyers pauvres ou proches du seuil de pauvreté, et 140 pour des personnes ayant rendu des services méritoires à la nation. Cette initiative illustre l'engagement profond de la province à ne laisser aucun citoyen de côté et à établir une base solide pour une sortie durable de la pauvreté.

