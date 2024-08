ASEAN

Réunion des directeurs généraux des départements d'immigration

La 27 e réunion des directeurs généraux des départements d'immigration et des chefs des divisions des affaires consulaires des ministères des Affaires étrangères de l'ASEAN (DGICM) a officiellement débuté le 14 août dans la province côtière centrale de Khanh Hoa, sous le thème de la sécurité intégrale et de la connectivité renforcée vers l'avenir.

S'exprimant lors de la cérémonie d'ouverture, le général de division Pham The Tung, vice-ministre vietnamien de la Sécurité publique, a souligné la coopération étroite du Vietnam ces des dernières années dans la prévention et la lutte contre la migration illégale avec d'autres États membres de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et avec l'Australie, partenaire important en dehors du bloc.

Pham The Tung a souligné que le Vietnam et d'autres pays de l'ASEAN ont mis en œuvre efficacement des accords d'exemption de visa pour les citoyens de l'ASEAN titulaires de passeports ordinaires, officiels et diplomatiques. Bien que les déplacements au sein du bloc soient devenus plus pratiques, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour parvenir à une circulation sans restriction des personnes dans toute la région.

La 27 DGICM se concentrer sur la résolution des problèmes et des défis liés à la gestion de l'immigration et des services consulaires, dans le but de construire une maison commune de l'ASEAN solide en toutes circonstances, en mettant efficacement en œuvre les principes de base et les orientations communes convenues par l'ASEAN et concrétisant la « Vision de la communauté de l'ASEAN jusqu'en 2045 ».

Dans le cadre de cette conférence, les participantes continuent d'examiner et d'évaluer la mise en œuvre des initiatives de la DGICM 26 en Thaïlande en 2023, afin de parvenir à un concençus sur les mesures et les mécanismes d'immigration et de coopération consulaire au sein du bloc de l'ASEAN.

Cet événement de trois jours comprend six réunions et forums clés sur divers sujets, notamment la gestion des principaux points d'entrée dans l'ASEAN, les mécanismes et mesures d'échange d'informations sur l'immigration au sein du bloc, les tendances et les défis de la traite des êtres humains dans la région, ainsi que les expériences de gestion de l'immigration et des services consulaires. Les participants discuteront également des programmes de coopération entre le bloc et l'Australie, et de la collaboration entre l'ASEAN et l'ASEAN +3 (Chine, République de Corée, et Japon).

De plus, des réunions bilatérales et des programmes d'échange sont prévus pour renforcer l'amitié et la coopération entre les États membres et les partenaires non membres de l'ASEAN.

A cette occasion, plusieurs activités auront lieu dans le cadre de la DGICM 27.

Organisée pour la première fois en 1996, la DGICM se tient annuellement à tour de rôle dans les pays membres de l’ASEAN, cette conférence constitue un forum permettant aux pays de l'ASEAN de discuter de questions d'intérêt commun et de partager leurs expériences en matière d'immigration et de gestion consulaire. La conférence lance également des initiatives, des mesures et des mécanismes pour renforcer la coopération en matière d'immigration à l'intérieur et à l'extérieur du bloc, afin de contribuer à créer des conditions favorables au voyage des citoyens et à lutter contre l'immigration clandestine.

Le Vietnam devient membre de la DGICM depuis 1997. Avant la DGICM 2024 à Khanh Hoa, le Vietnam a accueilli à deux reprises la DGICM en 2003 à Hanoï et en 2013 à Ho Chi Minh-Ville.

