Le drapeau de l'ASEAN hissé à l'échelle mondiale pour célébrer son 57e anniversaire

Le ministre cubain des Affaires étrangères Bruno Rodríguez a adressé le 8 août ses félicitations à l'ASEAN via la plateforme de médias sociaux X, soulignant le potentiel de coopération économique, commerciale et d'investissement entre Cuba et le bloc, qui abrite plus de 650 millions de personnes. Il a également affirmé la volonté de Cuba de renforcer les relations, en particulier dans les secteurs économique et commercial.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le même jour, au Mexique, la mission diplomatique de l'ASEAN a organisé une cérémonie de lever de drapeau à laquelle ont assisté les membres du Comité de l'ASEAN à Mexico (ACMC), des représentants du ministère mexicain des Affaires étrangères, du corps diplomatique international et des amis et partenaires de l'ASEAN dans le pays hôte.

Prenant la parole lors de la cérémonie, l'ambassadeur d'Indonésie au Mexique, Cheppy Wartono, qui est actuellement président tournant de l'ACMC, a souligné le rôle et la position croissants de l'ASEAN, et l'a saluée comme un modèle de connectivité et de coopération régionales. Il a noté que malgré les défis mondiaux, l'ASEAN continue de contribuer à la paix, à la stabilité et au développement régionaux et mondiaux grâce à ses mécanismes de coopération.

Photo : VNA/CVN

Dans le même temps, l'ambassadeur du Vietnam au Mexique, Nguyên Van Hai, a souligné l'entrée du Vietnam dans l'ASEAN en 1995 comme une étape importante à la fois dans la politique étrangère du pays après la révolution d'août 1945 et dans le développement de l'ASEAN.

Il a noté que l'adhésion marquait également l'intégration régionale et mondiale du Vietnam, en s'alignant sur sa politique étrangère de diversification et de multilatéralisation des relations internationales, et en étant un partenaire fiable, un membre actif, proactif et responsable de la communauté des nations de l'Asie du Sud-Est et de la communauté internationale en général.

En Argentine, les ambassades des pays de l'ASEAN à Buenos Aires, dont le Vietnam, la Thaïlande, l'Indonésie, les Philippines et la Malaisie, en coordination avec le ministère argentin des Affaires étrangères, ont organisé la célébration du 8 août.

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur de Malaisie en Argentine, Nur Azman Abdul Rahim, président tournant du Comité de l'ASEAN en Argentine, a noté la croissance significative des échanges commerciaux entre l'ASEAN et l'Argentine, qui ont atteint 9,1 milliards d'USD en 2023. Il a déclaré que parmi les pays membres de l'ASEAN, le Vietnam est le huitième partenaire commercial de l'Argentine avec un chiffre d'affaires de plus de 3,5 milliards d'USD, suivi de la Thaïlande avec 2,1 milliards d'USD et de l'Indonésie avec 1,3 milliard d'USD.

L'ambassadeur Abdul Rahim a exprimé son souhait de voir la coopération ASEAN-Argentine se renforcer et de soutenir l'Argentine pour devenir le partenaire de développement de l'ASEAN, affirmant que l'Argentine sera le premier membre du Mercosur à obtenir ce statut.

Le vice-ministre argentin des Affaires étrangères, M. Sahores, a réitéré l'engagement de l'Argentine à renforcer les liens avec l'ASEAN dans tous les secteurs, en particulier dans l'économie, le commerce et l'investissement, dans le but de devenir le partenaire clé de l'ASEAN en Amérique latine.

À cette occasion, une exposition de costumes traditionnels de l'ASEAN a été inaugurée au siège du ministère argentin des Affaires étrangères, présentant des costumes du Vietnam, de Malaisie, de Thaïlande, d'Indonésie et des Philippines.

Lors d'une réunion avec la ministre argentine des Affaires étrangères, Diana Mondino, les ambassadeurs de l'ASEAN ont salué les politiques d'ouverture du marché de l'Argentine, qui facilitent l'expansion de la coopération avec l'ASEAN.

L'ambassadrice du Vietnam en Argentine, Ngo Minh Nguyet, a exprimé sa gratitude pour le soutien de Mondino, soulignant le succès de sa visite au Vietnam en mars 2024.

En République tchèque, le Vietnam, en tant que président du Comité de l'ASEAN à Prague, a organisé une cérémonie commémorant le 57e anniversaire de l'ASEAN.

L'ambassadeur du Vietnam Duong Hoài Nam a souligné la croissance continue de l'ASEAN, insistant sur l'importance de la connectivité et de la résilience dans l'agenda 2024 du bloc sous la présidence du Laos.

La vice-présidente du Sénat tchèque, Jitka Seitlova, a salué le développement dynamique de l'ASEAN et les relations solides entre la République tchèque et l'UE, ainsi que l'ASEAN. Elle s'est déclarée confiante dans la conclusion rapide de l'accord de libre-échange UE-ASEAN et a souligné l'importance de la diversification commerciale pour la République tchèque.

En outre, le vice-ministre des Affaires étrangères Eduard Hulicius a noté la trajectoire positive des relations tchéco-ASEAN, soulignant leur potentiel pour une coopération plus forte dans l'éducation et la science.

VNA/CVN