Promotion de la coopération dans le travail entre le Vietnam et la Roumanie

Le ministre du Travail, des Invalides et des Affaires sociales, Dào Ngoc Dung, a reçu mardi 13 août l’ambassadrice de Roumanie au Vietnam, Cristina Romila, pour discuter de la coopération dans le domaine du travail entre le Vietnam et la Roumanie, y compris la proposition de la Roumanie de négocier un accord bilatéral sur l'assurance sociale concernant les pensions, les prestations de maladie et de maternité.