Le Vietnam et la Malaisie renforcent leur coopération en matière de défense

Après la cérémonie d’accueil officielle, les deux parties ont eu un entretien au cours duquel Nguyên Tân Cuong a déclaré que la visite de la délégation malaisienne créerait un nouvel élan pour la coopération entre les deux armées et contribuerait aux relations bilatérales.

Ces derniers temps, la coopération bilatérale a donné des résultats pratiques et notables. Les deux parties ont maintenu l'échange de délégations à différents niveaux ; les mécanismes de consultation, d’échange et d'entraide lors des forums multilatéraux et des événements internationaux présidés par chaque pays.

Soulignant le potentiel de coopération entre les deux pays dans le domaine de la défense, Nguyên Tân Cuong a appelé les deux parties à maintenir les mécanismes de collaboration existants et à établir prochainement un dialogue sur la politique de défense au niveau vice-ministériel, une consultation des forces aériennes et un échange de jeunes officiers.

Il a également proposé de promouvoir la coopération entre les branches militaires de la formation, l'industrie de la défense, la médecine militaire, les opérations de sauvetage, le maintien de la paix des Nations unies et le soutien mutuel dans les forums et mécanismes multilatéraux, en particulier la réunion des ministres de la Défense de l'ASEAN (ADMM) et celle élargie (ADMM+).

À cette occasion, l'hôte a invité le général Tan Sri Datuk Seri Mohammad bin Ab Rahman et d'autres responsables militaires malaisiens à assister à l'événement commémoratif du 80e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire du Vietnam et à la deuxième exposition internationale de défense, qui se tiendra en décembre prochain.

Pour sa part, Nguyên Tân Cuong a confirmé que la visite est une occasion de partager des points de vue communs en vue de renforcer la coopération en réponse aux défis sécuritaires, notamment de sécurité non conventionnelle.

Dans le contexte de défis mondiaux étroitement liés, il a ratifié la nécessité pour les nations de s’unir pour y faire face.

Les deux parties ont également discuté de la situation mondiale et régionale d'intérêt commun. Ils ont apprécié le rôle important de l'ASEAN dans la formation et le maintien de la structure de sécurité régionale et dans la promotion de la coopération pratique entre les pays membres ainsi qu'entre l'ASEAN et ses partenaires.

Concernant les questions maritimes, Nguyên Tân Cuong a déclaré que le Vietnam persistait à maintenir la paix, la stabilité et la sécurité de la navigation et de l'aviation, résoudre les différends par des moyens pacifiques et conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), mettre en œuvre efficacement et pleinement la Déclaration de conduite des parties en Mer Orientale, en vue de la construction d'un code de conduite en Mer Orientale substantiel, efficace et conformément au droit internationale.

