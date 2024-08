Hanoï cherche à renforcer ses liens avec les localités argentines

Une délégation de Hanoï, conduite par le secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti et président du Conseil populaire municipal Nguyên Ngoc Tuân, effectue une visite de travail de quatre jours en Argentine depuis le 11 août, dans le but de renforcer la coopération entre la capitale et les localités argentines.

Lors d'une séance de travail avec le conseil et l'administration de Buenos Aires le 12 août, le secrétaire adjoint du Comité municipal du Parti et président du Conseil populaire municipal Nguyên Ngoc Tuân a passé en revue le développement de Hanoï, avec notamment une croissance de 6,27% en 2023. Il a apprécié la coordination de l'ambassade d'Argentine au Vietnam dans l'organisation de diverses activités d'échanges culturels.

Photo : VNA/CVN

Il a souhaité que les deux parties intensifient le partage d'expériences en matière d'amélioration de la capacité, de l'efficacité des activités et du rôle d'inspection des organismes élus par le peuple ; d'organisation de l'appareil administratif à tous les niveaux ; de promotion des investissements et de la coopération dans la gestion urbaine, le transport, la protection de l'environnement, la préservation du patrimoine culturel et le développement du tourisme et des sports, en particulier du football.

Matías López, vice-président permanent du conseil municipal de Buenos Aires, a salué l'accord de coopération signé entre les deux capitales en 2008 et a exprimé son espoir que les deux parties continuent d'accroître les échanges de délégations, les interactions culturelles et l'exploration du potentiel d'investissement et de commerce.

Ana Ciuti, secrétaire adjoint des Relations internationales de la ville de Buenos Aires, est désireuse d'échanger des expériences et de coopérer avec la capitale vietnamienne dans le développement technologique et la production de produits de haute technologie.

Photo : VNA/CVN

Dans le cadre de cette visite, une conférence sur la promotion des investissements, du commerce et du tourisme entre Hanoï et l'Argentine a été organisée le 13 août, attirant la participation de près de 70 entreprises vietnamiennes et argentines.

Prenant la parole, Nguyên Ngoc Tuân a souligné que le Vietnam était considéré comme une destination sûre, attrayante et prometteuse avec un environnement d'investissement favorable aux entreprises étrangères. Il a souligné que les deux pays visaient à renforcer la coopération économique et commerciale vers un objectif d'un commercial bilatéral de 10 milliards d'USD en 2025.

Il a assuré que les autorités de Hanoï valorisaient, accompagnaient et étaient disposées à créer les meilleures conditions possibles pour que les entreprises étrangères investissent et opèrent efficacement sur son sol.

L'ambassadrice du Vietnam en Argentine, Ngô Minh Nguyêt, a souligné le potentiel de coopération bilatérale. Les échanges bilatéraux ont été multipliés par 17 pour atteindre 3,45 milliards d'USD en 2023, contre 204 millions d'USD en 2004. Le Vietnam est actuellement le sixième partenaire commercial et le cinquième débouché de l'Argentine tandis que l'Argentine est le troisième partenaire commercial du Vietnam en Amérique latine.

Le président de la Chambre de commerce MERCOSUR (Marché commun de l'Amérique du Sud) - ASEAN, a affirmé le souhait de créer des coentreprises avec des entreprises vietnamiennes, notamment dans le domaine de la préservation des variétés de riz et des embryons de bovins. Il a également souligné l'importance de renforcer la connectivité aérienne pour stimuler les échanges commerciaux et a proposé l'ouverture d'une ligne aérienne directe entre les deux pays.

Photo : VNA/CVN

En conclusion de l'événement, des représentants d'entreprises vietnamiennes et argentines ont signé divers accords de coopération.

Pendant son séjour en Argentine, la délégation de Hanoï a également déposé une gerbe de fleurs au monument Hô Chi Minh à Buenos Aires, tenu des réunions avec les départements locaux de la justice, du développement urbain et des affaires étrangères, et travaillé avec l'ambassade du Vietnam.

VNA/CVN