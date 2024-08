La 57e Journée de l'ASEAN célébrée au Sri Lanka

Avant de hisser le drapeau de l’ASEAN, le Comité d’organisation a réitéré la signification et l’importance de cette Journée.

Photo : VNA/CVN

Dans son discours, l'ambassadrice du Vietnam Trinh Thi Tâm a souligné les réalisations exceptionnelles que l'ASEAN a obtenues au cours des 57 dernières années dans tous les piliers - politique, diplomatie, économie, culture et société -, en construisant la communauté de l'ASEAN dans le contexte d'évolutions complexes et imprévisibles de la situation régionale et internationale.

La diplomate a affirmé le rôle et la position importants de l'ASEAN dans la politique étrangère du Vietnam, mentionnant les contributions majeures du pays à la consolidation d'une ASEAN forte et unie, ainsi qu'à l'établissement des relations de l'ASEAN avec ses partenaires après 29 ans d'adhésion au bloc, notamment au poste de coordinateur des relations ASEAN - Nouvelle-Zélande et ASEAN - Royaume-Uni pour la période 2024 - 2027.

Le Vietnam continuera de mettre en œuvre l'initiative d'organiser le Forum du futur de l'ASEAN, a-t-elle déclaré.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, l'ambassade du Vietnam, en coopération avec d'autres pays, a organisé la Journée de la famille de l'ASEAN avec diverses activités telles que la présentation de la gastronomie, de jeux folkloriques, de la culture et de coutumes des pays membres de l'ASEAN.

La Journée annuelle de l'ASEAN est devenue une tradition parmi les membres de l'association au Sri Lanka. Actuellement, cinq membres de l'ASEAN ont ouvert des bureaux de représentation à Colombo. Ils se sont régulièrement coordonnés entre eux ainsi qu'avec l'administration locale pour promouvoir l'image d'une communauté ASEAN unie auprès des amis locaux et internationaux.

Le 8 août 1967, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) a été créée, lançant un vaste processus de connexion pour la paix, la stabilité et le développement en Asie du Sud-Est. Durant ces 57 années, l'ASEAN a affirmé de plus en plus sa vitalité, sa marque et son rôle central. Le Vietnam a toujours été un membre actif et responsable, jouant un rôle clé dans son développement.

L'ASEAN compte actuellement 10 pays membres : Indonésie, Thaïlande, Philippines, Singapour, Malaisie, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar et Cambodge. Le Timor-Leste est en passe d'être admis comme membre officiel.

VNA/CVN