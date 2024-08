Le Vietnam à la 16e réunion des ministres de la Santé de l'ASEAN et à ses conférences connexes

À l'invitation du ministre lao de la Santé, Bounfeng Phoummalaysith, qui a assumé la présidence de la réunion des ministres de la Santé de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) en 2024, la ministre vietnamienne de la Santé Dào Hông Lan a assisté à la 16e réunion des ministres de la Santé de l'ASEAN et aux conférences connexes tenues à Vientiane du 7 au 9 août.

Lors de cet événement, Dào Hông Lan a prononcé un discours mettant l'accent sur le renforcement du système de santé post-pandémique dans la région en augmentant la capacité de répondre aux situations éventuelles de la santé publique ; l’amélioration de l'accès aux services de santé essentiels ; l’investissement dans les infrastructures et la technologie médicales ; la coopération et la solidarité régionales.

La ministre vietnamienne a assisté et pris la parole à des réunions telles que la 10e conférence des ministres de la Santé de l'ASEAN 3 sur le thème "Renforcer la sécurité sanitaire de l'ASEAN", à la 2e conférence des ministres de la Santé de l'ASEAN - République de Corée sur la transformation numérique dans le soin de santé, à la 9e conférence des ministres de la Santé ASEAN - Chine sur le renforcement du système de santé et l'accès aux services de santé et à la conférence spéciale des ministres de la santé ASEAN - États-Unis sur le thème "Améliorer la santé et optimiser le bien-être dans la région de l'ASEAN".

Selon l'ordre du jour, la ministre vietnamienne et sa suite ont assisté à la 2e Conférence des ministres des Finances et de la Santé de l'ASEAN pour discuter de la coordination entre les deux secteurs et de la création d'un groupe de travail conjoint sur le financement pour le secteur de la santé de l'ASEAN.

À la fin de la 16e Conférence des ministres de la Santé de l'ASEAN et des conférences connexes, les dirigeants des ministères de la Santé de l'ASEAN, de l'ASEAN 3, de la République de Corée, de la Chine et des États-Unis ont adopté les déclarations communes.

À cette occasion, la ministre Dào Hông Lan a rencontré Saia Ma'u Piukala, directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour le Pacifique occidental pour discuter du renforcement du soutien de l'OMS à l'ASEAN, y compris au Vietnam.

En marge des conférences mentionnées, Dào Hông Lan a rencontré le vice-ministre japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales, Hamachi Masakazu pour promouvoir la coopération bilatérale en matière de santé et le soutien du Japon au Centre de l’ASEAN pour les urgences de la santé publique et les maladies émergentes (ACPHEED).

VNA/CVN