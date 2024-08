Pour promouvoir la coopération de défense entre le Vietnam et la Russie

Photo : VNA/CVN

Lors de l'entrevue, le général Phan Van Giang a hautement apprécié la préparation et l'organisation du forum international militaire et technique "Armée-2024" du ministère russe de la Défense.

Le ministre russe Andreï Removitch Beloussov a souligné l'amitié traditionnelle de longue date entre le Vietnam et la Russie. Il a affirmé d’être prêt à examiner les propositions de coopération du ministère de la Défense du Vietnam, en particulier la coopération en matière de formation et la coopération entre les agences et les unités. Il s'est accordé pour promouvoir la signature de documents de coopération entre les deux parties dans les temps à venir. En outre, le ministre Andreï Removitch Beloussov soutient la promotion de la coopération dans de nouveaux domaines adaptés aux capacités et aux conditions de chaque pays.

Les deux parties ont discuté de la situation mondiale et régionale ainsi que des questions d'intérêt commun, dont la résolution des différends et désaccords par des moyens pacifiques, sur la base du droit international, en particulier de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM) ; des engagements internationaux et régionaux tels que la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC)…

Concernant la coopération bilatérale, le ministre vietnamien Phan Van Giang a hautement apprécié l'intérêt et la participation du ministère de la Défense de la Russie à la coopération en matière de recherche scientifique dans le cadre du Centre tropical Vietnam - Russie, contribuant à faire du centre un centre régional de recherche scientifique, un symbole de coopération entre les deux pays.

Concernant l'orientation de la coopération dans les temps à venir, les deux ministres ont convenu de continuer à se coordonner pour promouvoir la coopération en matière de défense, en se concentrant sur un certain nombre de domaines comme l'échange de délégations à tous les niveaux ; le maintien efficace des mécanismes de coopération existants ; la formation des ressources humaines; la coopération militaire; la coopération en matière de recherche scientifique dans le cadre du Centre tropical Vietnam - Russie ; la coordination et la consultation efficaces au sein des mécanismes et forums multilatéraux ; la coopération militaro-politique sur la base du protocole d'accord sur la coopération entre les deux départements généraux de la politique, la promotion de l'achèvement du dossier de "70 ans des relations de coopération en matière de défense entre le Vietnam et l'Union soviétique/Fédération de Russie"…

VNA/CVN