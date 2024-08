Le Vietnam et le Cambodge promeuvent leur coopération dans la recherche sur la stratégie militaire et de défense

Huynh Chiên Thang a souligné que la coopération militaire et de défense entre les deux pays avait promue au cours des dernières années avec une efficacité concrète, devenant un pilier important des relations entre le Vietnam et le Cambodge.

Photo : VNA/CVN

Les deux parties ont notamment maintenu l'échange de délégations à tous les niveaux, en particulier à haut niveau, ainsi que les mécanismes de coopération, notamment le dialogue vice-ministériel sur la défense, et la coordination dans la gestion et la protection des frontières, la formation des ressources humaines et la vulgarisation des traditions historiques, de la signification de la solidarité Vietnam - Cambodge et la coordination dans la recherche et le rapatriement des restes des martyrs. Les deux parties se sont également soutenues mutuellement lors des forums régionaux et multilatéraux, a-t-il souligné.

Le lieutenant-général Huynh Chiên Thang a déclaré que dans les temps à venir, les deux agences de recherche sur la stratégie militaire et de défense devraient continuer à mettre en œuvre efficacement leur protocole de coopération en matière de recherche, tout en partageant des informations et en organisant des cours de formation.

Il a affirmé que les dirigeants de l'état-major général de l'Armée populaire du Vietnam continueraient à soutenir et à créer des conditions optimales pour que les deux agences renforcent leur coopération, contribuant ainsi à approfondir davantage la coopération bilatérale en matière de défense.

De son côté, Kim Vanna a déclaré qu'il espérait que les deux parties continueraient à travailler ensemble et à se soutenir mutuellement, contribuant à renforcer l'amitié entre les deux armées et les deux peuples pour la paix et la stabilité dans la région.

VNA/CVN