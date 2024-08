Vo Thi Anh Xuân reçoit la princesse thaïlandaise Maha Chakri Sirindhorn

Rappelant sa visite en Thaïlande en juin 2022, Vo Thi Anh Xuân a déclaré qu'elle était impressionnée par le développement de la Thaïlande ainsi que par les grandes réalisations obtenues par le peuple thaïlandais.

Elle a apprécié les bons sentiments que la princesse avait accordés au pays et au peuple vietnamiens, ce qui s'était manifesté à travers ses six visites et sa chanson Viet Nam an lanh (Vietnam en paix) qu'elle avait composée et interprétée à l'Université Chulalongkorn en mars 2024.

La dirigeante vietnamienne a également salué les résultats du projet d'amélioration de la qualité de vie des enfants et des jeunes dans la région Asie-Pacifique parrainé par la princesse thaïlandaise depuis 2006.

Elle a remercié la princesse d'avoir créé le prix Princesse Maha Chakri pour honorer les personnes qui ont apporté des contributions positives à la cause du développement de l'éducation. Cinq enseignants vietnamiens ont reçu ce prix depuis 2015. Vo Thi Anh Xuân a affirmé que le prix avait une grande influence, motivait les enseignants et apportait des avantages pratiques à l'éducation des pays d'Asie du Sud-Est.

De son côté, la princesse Maha Chakri Sirindhorn a déclaré que la famille royale thaïlandaise était très intéressée par la mise en œuvre de projets de soutien communautaire au Vietnam.

Elle a affirmé continuer à développer le projet pour les enfants et les jeunes au Vietnam et contribuer au développement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays.

Satisfaits du fort développement du partenariat stratégique Vietnam - Thaïlande ces derniers temps, les deux parties ont convenu de continuer à soutenir la coopération multiforme entre les deux pays, notamment le renforcement des échanges entre les deux peuples, la promotion du rôle de la communauté vietnamienne en Thaïlande, le soutien à la préservation de la culture vietnamienne en Thaïlande et l'élevation des relations entre les deux pays à un nouveau niveau.

À cette occasion, Vo Thi Anh Xuân a transmis les salutations du secrétaire général du Parti et président Tô Lâm au roi et à la reine de Thaïlande.

