Myanmar

Séminaire sur la préservation des collections des bibliothèques de l'ASEAN

Le Myanmar a accueilli jeudi 8 août à Yangon un séminaire sur la gestion de la conservation des collections des bibliothèques de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), a rapporté vendredi 9 août le quotidien officiel The Mirror .

>> Renforcer la connectivité Chine - ASEAN en matière d’écosystème technologique

>> Orientations de la coopération ASEAN+1

>> L'ASEAN +3 continue de contribuer à la croissance économique mondiale

Photo : VNA/CVN

Selon le quotidien officiel The Mirror, ce séminaire, baptisé "Nouveaux défis et méthodes différentes de la préservation du patrimoine littéraire de l'ASEAN : points de vue actuels et les meilleures solutions", a été soutenu par le Fonds culturel de l'ASEAN 2024.

S'exprimant à cette occasion, la vice-ministre des Affaires religieuses et de la Culture du Myanmar, Nu Mra Zan, a annoncé que le séminaire visait à relever les nouveaux défis en matière de préservation du patrimoine littéraire en réunissant des professionnels expérimentés dans les domaines concernés.

Elle a ajouté que le partage d'expériences et de connaissances entre les pays membres de l'ASEAN dans le secteur des bibliothèques était le meilleur moyen de favoriser leur développement.

Selon The Mirror, des représentants des pays membres de l'ASEAN ont participé à ce séminaire, qui était organisé par le ministère des Affaires religieuses et de la Culture du Myanmar.

Xinhua/VNA/CVN