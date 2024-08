Examiner des sanctions disciplinaires imposées à d’organisations et de membres du Parti

>> Une cinquantaine de scientifiques s’engagent dans "La quête de l’Axion" à Quy Nhon

>> Mesures disciplinaires contre des organisations du Parti ayant commis des violations

Après avoir examiné les propositions avancées par la Commission du contrôle du Comité central du Parti, le Politburo et le Secrétariat ont déterminé que :

La Permanence du Comité du Parti de la province de Lâm Dông du mandat 2015-2020 a violé le principe du centralisme démocratique et les règles de travail et n'a pas fait rapport et demandé des directives sur la planification de trois types de forêts dans la localité. Elle montre le manque de responsabilité et le laxisme du leadership et de la direction ainsi que du contrôle et de la supervision, permettant à la Permanence du Conseil populaire provincial de publier des documents remplaçant les résolutions du Conseil populaire provincial sur la planification des trois types de forêts, ce qui étaient opposés au règles et à son autorité ; permettant au Comité populaire provincial de publier des décisions et des documents sur la planification des trois types de forêts, le changement d'utilisation des terres forestières et résidentielles, l'exécution des obligations financières, la gestion du projet et l'ordre dans la construction qui s'opposaient aux règles et à leur pouvoir, entraînant un risque de perte de revenus et du budget de l'État ; obligeant de nombreuses organisations et membres du Parti aux sanctions.

La Permanence du Comité provincial du Parti de Lâm Dông du mandat 2020-2025 a violé le principe du centralisme démocratique et les règles de travail et ne s'est pas réuni pour discuter de l’option visant à continuer de changer l'utilisation des terres forestières vers des terres résidentielles dans la zone urbaine de Dai Ninh ; a décidé la politique de construction du bâtiment du Club de golf avec un contenu illégal. Elle montre le manque de responsabilité et le laxisme du leadership et de la direction ainsi que du contrôle et de la supervision.

La Permanence du Comité provincial du Parti a soumis un rapport au Premier ministre demandant son accord avec les résultats du contrôle et de la supervision de l'Inspection gouvernementale sur le projet Dai Ninh, permettant au projet d'être continuellement mis en œuvre. C’est illicite. Le Comité populaire provincial a tardé à définir les obligations financières concernant l'utilisation des terres pour le projet Dai Ninh, ce qui a entraîné un risque de perte importante des recettes budgétaires. De nombreux cadres et membres du Parti, y compris des dirigeants provinciaux clés, ont été sanctionnés et poursuivis pénalement pour avoir été impliqués dans des affaires de "corruption active et corruption positive, d'abus de positions et de pouvoir dans l'exercice de leurs fonctions publiques" survenus au projet Dai Ninh et chez unités et localités concernées.

Le Comité chargé des affaires du Parti de l'Inspection gouvernementale du mandat 2016-2021 a violé le principe du centralisme démocratique, les règles du Parti et le statut de travail ; a montré un manque de responsabilité et un leadership et une direction détendus, dirigeant l'Inspection gouvernementale pour régler la pétition de la société Sai Gon Dai Ninh contrairement aux réglementations de la loi sur l'inspection ; proposant la prolongation du projet et l'extension de l'utilisation des terres, en violation des règles. De nombreux responsables et membres du Parti ont été sanctionnés et poursuivis pénalement.

Lê Minh Khai, vice-Premier ministre, ancien secrétaire du Comité central du Parti, ancien membre du Comité central du Parti, ancien secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti et ancien inspecteur général du gouvernement, a violé des règles du Parti et des lois de l'État dans l'exercice de ses fonctions et tâches assignées et a enfreint les règles sur ce que les membres du Parti ne sont pas autorisés à faire et les règles sur la responsabilité de donner l'exemple ; ce entraînant de graves conséquences et une mauvaise opinion publique, nuisant à la réputation des organisations du Parti et du secteur de l’inspection.

Lors de la réunion, le Politburo et le Secrétariat ont également reconnu des violations commises par des organisations du Parti et des membres du Parti du ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement et des provinces de Lang Son, Yên Bai, Phu Tho, Bac Ninh, Binh Thuân et Cà Mau.

Sur la base du contenu, de la nature, du niveau, des conséquences et des raisons des violations commises par les organisations du Parti et les membres du Parti mentionnés ci-dessus, conformément aux règles du Parti sur les mesures disciplinaires à l'encontre des organisations du Parti et des membres du Parti ayant commis des fautes, le Politburo a décidé de donner des avertissements à la Permanence du Comité du Parti de la province de Lâm Dông pour les mandats 2015-2020 et 2020-2025 et Lê Minh Khai.

Le Secrétariat a décidé d'adresser un avertissement au Comité chargé des affaires du Parti de l'Inspection du gouvernement pour la période 2016-2021 ; d’expulser du Parti, Nguyên Linh Ngoc, Thai Hông Công, Hô Duc Hop, Hô Dai Dung, Nguyên Kim Thoai, Nguyên Ngoc, Lê Quang Vinh, Nguyên Quôc Dinh, Xa Duong Thang, Phan Doàn Thai.

VNA/CVN