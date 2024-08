Vietnam - Chine

Construction d'une frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement durable

>> Conférence marquant les anniversaires de la signature de documents concernant la frontière terrestre

>> Exercice anti-terroriste conjoint entre le Vietnam et la Chine

>> Le Vietnam et la Chine renforcent leur collaboration dans la gestion des frontières

Lors de la réception, le général de corps d'armée Hoàng Xuân Chiên a affirmé que le Parti et l'État vietnamien attachaient toujours de l'importance à la consolidation et au développement du partenariat de coopération stratégique intégral entre le Vietnam et la Chine.

Les deux parties ont convenu de construire une communauté d'avenir partagé de portée stratégique avec une orientation "6 de plus", y compris une coopération plus substantielle en matière de défense et de sécurité.

Photo : VNA/CVN

Il a hautement apprécié la coopération entre les gardes-frontières vietnamiens et l’ANIC, qui se développait de plus en plus, approfondissant notamment la gestion et la protection des frontières, le contrôle de l'immigration, la lutte contre la criminalité et les violations de la loi, le maintien de la sécurité et de l’ordre dans les zones et aux portes frontalières.

Il a demandé aux deux parties de continuer de se coordonner pour mettre en œuvre efficacement l'accord signé sur la création d'un mécanisme de coordination de l'application de la loi dans le contrôle des frontières et la gestion des frontières terrestres ; de renforcer l'échange d'informations et de situations liées à la lutte contre tous types de crimes et de violations de la loi dans les zones frontalières ; de promouvoir et d’élargir davantage les échanges de délégations à tous les niveaux, le jumelage entre des unités le long des frontières...

Li Junjie, de son côté, a affirmé que les deux forces continueraient à renforcer les relations de solidarité, d'amitié et de coopération, contribuant ainsi à construire la frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement durable.

VNA/CVN