La Chine et l'Indonésie tiennent leur première réunion dans le cadre du dialogue "2+2"

Le 13 août, les médias chinois ont rapporté que la Chine et l'Indonésie avaient tenu la première réunion officielle de haut niveau dans le cadre du dialogue conjoint au niveau des ministres des Affaires étrangères et de la Défense des deux pays.

Photo : newsweek/CVN

Sur son site officiel, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que le vice-ministre chinois des Affaires étrangères Sun Weidong et le directeur adjoint du Bureau de coopération militaire internationale de la Commission militaire centrale Zhang Baoqun avaient dirigé une délégation chinoise à Jakarta le 12 août pour assister à une réunion avec des responsables indonésiens.

Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, les deux pays ont convenu d'établir en 2023 une réunion conjointe entre les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des deux pays. Il s'agit du premier mécanisme de dialogue 2+2 au niveau ministériel à être établi entre la Chine et un autre pays. Lors de la réunion, les deux parties échangeront leurs points de vue sur les relations entre la Chine et l'Indonésie ainsi que sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

VNA/CVN