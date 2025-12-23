Réunion de la permanence du gouvernement sur les grands projets ferroviaires nationaux



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, l’après-midi du 23 décembre à Hanoï, la réunion de la permanence du gouvernement pour discuter des principaux projets ferroviaires comme la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, la ligne ferroviaire Lào Cai - Hanoï - Hai Phong et les métros urbains à Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Lors de la réunion, des participants ont insisté sur la nécessité d’élaborer des normes techniques uniformes, d’assurer la connexion entre les lignes et de poser les bases d’un développement durable du secteur ferroviaire. Ils ont aussi appelé à accélérer la libération des terrains, à mobiliser les fonds d’aide au développement et à créer des mécanismes spécifiques pour choisir des technologies modernes et des modèles d’investissement efficaces.

S'exprimant à la réunion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux ministères des Sciences et Technologies et de la Construction de réviser les standards et de sélectionner les technologies les mieux adaptées pour la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud.

"Le choix doit être optimal et s’appuyer sur trois critères principaux: harmoniser les intérêts des parties prenantes, prévenir la corruption et les conflits d’intérêts, et assurer la réussite du projet. Le processus, les méthodes et les décisions doivent être transparents et accessibles à tous. Les propositions de politique doivent être réalistes, évaluées dans leurs impacts, et communiquées clairement et largement”, a-t-il souligné.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Pour le projet de chemin de fer Lào Cai - Hanoï - Hai Phong, le chef du gouvernement a demandé d’accélérer l’étude de faisabilité préalable, afin de la finaliser au plus tard en mars 2026.

Concernant la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud, le Premier ministre a demandé au ministère de la Construction de finaliser d'urgence, en janvier 2026, la sélection des consultants, conformément à la réglementation ; de choisir une forme d'investissement transparent qui garantisse le plus grand bénéfice pour le pays.

Pour les métros urbains de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville, le dirigeant a demandé que les deux villes, s'appuyant sur leur expérience avec plusieurs lignes ferroviaires opérationnelles, choisissent des technologies dotées de normes et de réglementations unifiées et interconnectées pouvant être partagées; et en transférant progressivement la technologie pour les entreprises participantes

Pham Minh Chinh a également demandé au ministère des Finances de traiter rapidement les dossiers de financement et les approbations nécessaires pour la mise en œuvre des projets. Il a souligné la nécessité de mobiliser tous les moyens disponibles, publics et privés, pour développer un réseau de métros urbains cohérent, bien connecté aux principaux pôles de transport.

Toujours sous la présidence du Premier ministre Pham Minh Chinh, la permanence du gouvernement s’est réunie dans la soirée du même jour sur le déploiement du projet nucléaire Ninh Thuân 1.

Après avoir consolidé le cadre institutionnel, le Vietnam négocie actuellement un accord de coopération intergouvernemental avec la Russie. La réunion visait à lever les derniers obstacles en janvier 2026 pour lancer ce projet stratégique.

